Aerolíneas Argentinas cancelará 255 vuelos por el paro general de la CGT y estima pérdidas millonarias

La empresa señaló que avanzó en reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja prevista de afectación para mitigar el impacto operativo

Aerolíneas Argentinas informó que cancelará 255 vuelos en toda su red este jueves 19 de febrero, en el marco del paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La compañía estimó que la medida afectará a más de 31.000 pasajeros y tendrá un impacto económico cercano a los US$ 3 millones.

Según detalló la aerolínea, 219 de las cancelaciones corresponden a servicios de cabotaje, con unos 25.000 pasajeros afectados. Otros 32 vuelos son regionales, con un alcance de más de 5.000 usuarios. Además, se registraron cuatro cancelaciones en rutas internacionales, que involucran a más de 1.000 pasajeros.

La empresa señaló que avanzó en reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja prevista de afectación para mitigar el impacto operativo. También recomendó a los pasajeros con vuelos programados para ese día revisar los correos electrónicos informados al momento de la compra y seguir las actualizaciones de la compañía.

En paralelo, Aerolíneas anticipó que aplicará descuentos salariales al personal que adhiera a la huelga por la jornada no trabajada. La compañía enmarcó la estimación de pérdidas en las cancelaciones y en los ajustes operativos asociados a la interrupción de actividades.

El paro quedó confirmado luego de que el Gobierno oficializara la sesión en la Cámara de Diputados en la que se tratará un proyecto de reforma laboral aprobado previamente por el Senado, según informó la prensa local. La CGT participó del plenario de comisiones donde se emitió dictamen y, desde allí, dirigentes sindicales lanzaron advertencias a los legisladores que apoyen la iniciativa.

Entre esas declaraciones, el triunviro cegetista Cristian Jerónimo sostuvo: “No tienen que olvidarse que ustedes representan los intereses del pueblo”, y cuestionó el argumento de que la reforma “moderniza y crea nuevos puestos de trabajo”. Otro dirigente de la central, Jorge Sola, indicó que el paro busca “llamar a la reflexión y a la responsabilidad política” de los diputados.

El impacto del paro se extenderá al sistema aerocomercial más allá de la aerolínea estatal. En Argentina, la continuidad de las operaciones depende, entre otros factores, de la adhesión del personal aeronáutico y de la disponibilidad de servicios en tierra, lo que llevó a varias compañías y concesionarios a evaluar el alcance real de la medida durante la jornada previa.