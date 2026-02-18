Marco Rubio mantiene contactos discretos con el nieto de Raúl Castro, según Axios

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido conversaciones discretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y cuidador del expresidente cubano Raúl Castro, evitando los canales oficiales del Gobierno cubano, según informó Axios citando a fuentes familiarizadas con los contactos.

Axios sostiene que los intercambios reflejan que la administración de Donald Trump considera al exmandatario —de 94 años— como el principal centro de decisión en la isla, pese a no ocupar formalmente la Presidencia. Un alto funcionario citado por el medio subrayó que “no” las describiría como “negociaciones”, sino como “discusiones” sobre el futuro.

En la misma línea, el funcionario dijo que la posición de Washington es que “el régimen tiene que irse”, aunque añadió que la forma concreta de ese escenario dependerá de Trump y que “aún no lo ha decidido”, mientras Rubio “sigue” conversando con el nieto de Castro.

Los contactos se conocen mientras Cuba enfrenta un deterioro económico y energético, con apagones y escasez de combustibles, y mientras socios externos buscan apuntalar a La Habana. Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez visitó Moscú y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, instó a Washington a “refrain” de planes de “bloqueo” marítimo, en un contexto en el que Rusia atribuye la crisis a un embargo petrolero estadounidense y a presiones sobre terceros países.

En paralelo, Trump afirmó el lunes que su Gobierno está “hablando con Cuba” y que Rubio “está hablando con Cuba ahora mismo”, aludiendo a la situación como una “amenaza humanitaria”, según declaraciones recogidas por Bloomberg. La Habana ha negado en las últimas semanas que existan conversaciones en esos términos.

Axios describe a Rodríguez Castro, de 41 años, como una figura influyente en el círculo familiar y de seguridad del exgobernante y señala que Rubio y su equipo lo ven como un puente hacia sectores más jóvenes y “business-minded” del poder cubano, potencialmente más receptivos a un acercamiento con Estados Unidos.

No está claro, sin embargo, si esos contactos derivarán en un canal formal o en medidas concretas. El reporte de Axios se publica mientras la administración Trump endurece su presión sobre La Habana y, a la vez, explora interlocutores alternativos al Gobierno cubano para medir escenarios de transición o acuerdos puntuales.