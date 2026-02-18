China exhibe robots humanoides en la Gala de la Fiesta de la Primavera con una rutina de kung-fu

China llevó robots humanoides al escenario de la Gala de la Fiesta de la Primavera —la emisión televisiva más vista del país— con una rutina coreografiada de artes marciales que incluyó armas tradicionales como espadas y nunchakus, acrobacias y secuencias sincronizadas junto a intérpretes humanos.

La gala, emitida por la televisión estatal en la víspera del Año Nuevo Lunar, es un evento de referencia cultural desde 1983 y figura en Guinness World Records por su alcance televisivo.

La demostración de 2026 fue presentada como un escaparate tecnológico de alto perfil en un momento en que Pekín busca acelerar la adopción de robótica avanzada en la industria. Reuters describió el programa como un acontecimiento de escala comparable al Super Bowl en Estados Unidos, capaz de concentrar entretenimiento, mensajes políticos y ambición industrial en una sola noche.

Unitree’s humanoid robots just lit up China’s Spring Festival Gala - dancing, moving, and stunning millions live on stage. What once felt like science fiction is now prime-time entertainment. Are robots becoming the next cultural superstars, or is this the future arriving faster… pic.twitter.com/QOdwx5yWQ7 — Qonversations (@theQonversation) February 17, 2026

Según Reuters, cuatro empresas emergentes de robótica participaron en la gala de este año: Unitree Robotics, Galbot, Noetix y MagicLab. Las imágenes difundidas por medios internacionales y la propia señal del evento muestran a varios robots ejecutando patrones de combate y coordinación milimétrica, un salto cualitativo respecto a exhibiciones más simples de ediciones previas.

La puesta en escena recurrió a un símbolo fácilmente reconocible para la audiencia doméstica —el kung-fu— para “traducir” la innovación en un lenguaje cultural familiar. Esa elección, además de aportar espectáculo, permitió mostrar capacidades clave de estos sistemas: equilibrio dinámico, control de fuerza, coordinación en grupo y recuperación tras movimientos complejos, elementos relevantes tanto para aplicaciones de entretenimiento como para tareas en entornos estructurados.

El foco en humanoides también coincide con el impulso comercial del sector en China. Estimaciones de mercado citadas por medios especializados apuntan a que fabricantes chinos concentraron la gran mayoría de los envíos globales de robots humanoides el año pasado, y a proyecciones de crecimiento para 2026 en un mercado todavía incipiente pero acelerado.

Para los organizadores, el mensaje fue doble: continuidad con una tradición televisiva de alcance extraordinario y, al mismo tiempo, exhibición pública de una tecnología que el país quiere llevar del escenario a la cadena productiva.