Argentina autoriza una campaña oceanográfica de EE.UU. en el Atlántico Sur

El anuncio reactivó cuestionamientos en ámbitos políticos y de defensa en Argentina sobre el potencial “uso dual” de parte de la información recolectada

El Consejo Federal Pesquero (CFP) de Argentina dejó asentado que “no tiene objeciones” en el marco de sus competencias frente a la solicitud de Estados Unidos para realizar una campaña de investigación científica marina con el buque R/V Roger Revelle dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina, entre el 5 y el 30 de marzo de 2026. En el mismo documento, el organismo pidió que se entregue a las autoridades argentinas “todos los datos básicos” y “los informes preliminares y finales” antes de cualquier publicación de resultados.

Según el Acta 1/2026 del CFP, la autorización se tramitó a partir de notas diplomáticas de la Embajada de Estados Unidos, y el área de trabajo prevista se ubica entre los 42°S y 48°S y los 59°W y 63°W. El acta también menciona la participación de un observador científico argentino del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) a bordo del buque.

Un buque de investigación con propiedad naval

El R/V Roger Revelle es operado por el Scripps Institution of Oceanography (Universidad de California en San Diego) bajo un acuerdo de fletamento con la Office of Naval Research, y el título de propiedad corresponde a la U.S. Navy, de acuerdo con la información institucional del propio Scripps.

En su ficha técnica, el buque se describe como una plataforma de investigación global equipada, entre otros sistemas, con ecosonda multihaz para cartografía batimétrica de alta resolución y herramientas para mediciones oceanográficas físicas y biogeoquímicas.

GO-SHIP: mediciones climáticas y datos abiertos

El CFP indicó que la misión se enmarca en el programa internacional GO-SHIP, orientado a repetir transectas oceánicas en escalas de años para documentar cambios en variables como calor, agua dulce, carbono, nutrientes y oxígeno.

El acta señala como objetivo “continuar” mediciones para evaluar cambios en temperatura, oxígeno y CO₂ antropogénico respecto del último relevamiento comparable, citado allí como 2014.

En paralelo, documentos del ecosistema GO-SHIP destacan la práctica de liberación y acceso amplio a datasets para uso científico.

Las dudas: cartografía del fondo marino y “uso dual”

El anuncio reactivó cuestionamientos en ámbitos políticos y de defensa en Argentina sobre el potencial “uso dual” de parte de la información recolectada —en particular, batimetría y parámetros acústicos— por su utilidad potencial más allá de la investigación climática.

El propio CFP, al establecer condiciones de entrega de datos e informes antes de su publicación, introdujo un mecanismo formal de seguimiento y acceso estatal a los resultados de la campaña.

Contexto regional: disputa de soberanía y presencia militar británica

La discusión se produce en un Atlántico Sur atravesado por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Falkland/Malvinas. En ese marco, el Reino Unido mantiene fuerzas desplegadas en el archipiélago y sostiene un dispositivo militar centrado en Mount Pleasant Complex, abierto en 1985 para establecer presencia aérea de combate y transporte.