Justicia argentina declara la quiebra del “rey de la carne” mientras permanece internado en Punta del Este

Este martes, Samid partió desde el aeropuerto de Laguna del Sauce en un vuelo sanitario para ser atendido en Argentina

La Justicia comercial argentina declaró la quiebra del empresario Alberto Samid, conocido en Argentina como el “rey de la carne”, en una resolución que también dispuso restricciones patrimoniales y una prohibición de salida del país hasta el 3 de julio de 2026. La medida se conoció mientras Samid estaba internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, Uruguay, y en las últimas horas fue trasladado a Buenos Aires en un vuelo sanitario.

La quiebra fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 25, a cargo del juez Horacio Francisco Robledo, luego de que Samid no lograra reunir la conformidad de sus acreedores en el concurso preventivo iniciado en 2022, según el fallo fechado el 16 de febrero.

El pasivo verificado asciende a 276,66 millones de pesos argentinos y está compuesto mayoritariamente por deudas impositivas con organismos públicos. Entre los acreedores principales figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con un crédito de 179 millones de pesos; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con un reclamo cercano a 94 millones; y la firma Smart Commerce.

La sentencia dispuso, entre otras medidas, la inhibición general de bienes por tiempo indefinido y ordenó notificar a registros de inmuebles, rodados, naves y aeronaves. Además, libró un mandamiento de constatación, clausura e incautación de bienes y documentación en el domicilio del deudor, e instruyó la intervención de su correspondencia, que deberá ser remitida a la sindicatura.

En paralelo al trámite comercial, la situación judicial del empresario sigue marcada por antecedentes penales. Medios argentinos reseñaron que una causa federal por presunta evasión y retención indebida de tributos iniciada en 2015 fue cerrada por prescripción a fines de 2025, mientras que Samid cuenta con una condena firme de 2019 a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión, cuyo cumplimiento se dio por finalizado en 2023.

La coyuntura se agravó por el cuadro médico informado desde Uruguay. Su esposa, Marisa Scarafía, comunicó que Samid ingresó inicialmente por una infección urinaria, pero que la internación se complicó tras detectarse un virus en sangre de origen incierto, con valores hematológicos bajos, y pidió un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires.

Este martes, Samid partió desde el aeropuerto de Laguna del Sauce en un vuelo sanitario para ser atendido en Argentina, según informó Montevideo Portal. Antes del traslado, dijo estar “mejor” y agradeció la atención recibida: “Agradecido de Uruguay. Me atendieron de primera”. También afirmó que seguía con el cuadro infeccioso: “Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”.

Samid reiteró su reclamo por el operativo de traslado y sostuvo que había pedido ayuda para un vuelo breve que, según dijo, estaba dispuesto a costear: “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo”.