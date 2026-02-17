Falklands, mercado de lanas opera con “una fluidez increíble”

Una zafra normal en las Islas, tras una sostenida reducción del rebaño se puede ubicar en torno a los ocho mil y pico de fardos, algo más de millón y medio de kilos.

A la fecha se llevan colocados unos 1.485 fardos de lana correspondientes a la zafra 2025/26.

El mercado internacional de lanas parece haber comenzado a recuperarse de su largo letargo y las ventas del textil en las Islas Falkland se están procesando “bien” para esta zafra, de acuerdo al informe presentado por el Directorio de Falkland Landholdings en el correr de la semana pasada.

La Falklands Landholdings es la empresa administradora de varios campos mayores para cría de ovinos y promoción de la agricultura, propiedad del gobierno de las Islas y que resultara del Informe Shackleton en los ochenta, cuando las grandes extensiones de terratenientes en el exterior fueron subdivididas en unos ochenta y tantos predios con titularidad de residentes en las Falklands.

Al hacer la presentación del desempeño de FLH el Gerente General Paul Phillips dijo que el mercado funciona “con una fluidez increíble”, la lana ingresa un día y a la semana siguiente ya se ha ido. En total a la fecha se llevan colocados unos 1.485 fardos de lana correspondientes a la zafra 2025/26. Una zafra normal en las Islas, tras un ciclo sostenido de reducción del rebaño se puede ubicar en torno a los ocho mil y pico de fardos, algo más de millón y medio de kilos.

Y de la misma manera que el mercado es más fluido también se refleja en los valores, superiores a los de la zafra anterior.

El rebaño de las Islas está en la actualidad por debajo del medio millón de cabezas, con la introducción de nuevas razas con el fin de bajar el micraje de la fibra, tal cual es la demanda del mercado. Entre las nuevas razas introducidas están las derivadas o cruzas con Merino, Polloworth, Dorset.

El Gerente Phillips también resaltó que las ventas se han vuelto a tornar competitivas del momento que por ejemplo siete compradores distintos estuvieron pujando y comprando lanas de las Falklands.

Se debe recordar que en algunas zafras fue tan grande la caída del precio de las lanas gruesas que predominaban en las Islas, que el gobierno con sus excedentes subsidiaba cada ovino a la vez que se exigía realizar en enfoque de crianza hacia lanas más finas.