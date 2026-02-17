Falklands, en plena ejecución obras de refacción del hospital KEMH en Stanley

El bien equipado hospital KEMH principal centro de salud de las Falklands (Foto FIG)

Las obras de rediseño de facilidades locativas en el hospital de la capital de las Islas Falkland están en plena ejecución y a pesar de ciertas demoras en la entrega de materiales provenientes del Reino Unido, se espera cumplir con el cronograma planteado originalmente.

Así lo informo el Director del Departamento de Servicios Médicos y Sociales, John Woollacott al hablar de la fase actual de obras en el hospital KEMH, explicando que el espacio de la vieja cocina del nosocomio, por el momento se convertirá en comodidades provisorias para algunos de los laboratorios, entre ellos el de hematología, en tanto se trabaja en las nuevas y modernas instalaciones que tendrían que estar operativas para setiembre de este año.

Posteriormente se trasladaran los laboratorios de microbiología, alimentos y de agua, lo que completaría la actual fase.

En cuanto a la reparación del techo se estima comience en julio de este año, esperando entregarlo en las mejores condiciones para Navidad 2026. Los andamios se montarán en lo que queda de febrero y marzo para una certera evaluación de los trabajos a desarrollar.

En cuanto al suministro y distribución de agua dentro del nosocomio, obra de fontanería mayor se espera abordarla hacia fines del 2026. También serán reemplazadas puertas de acceso a la recepción, y este cambio en particular se cumplirá a partir de julio.

En cuanto a las siguientes obras, como salas de atención, quirófanos y las facilidades para la descontaminación, junto a un nuevo local para la cocina, se abordaran concluida la fase actual en ejecución.

Más específicamente en el tema agua, el director Woollacott recordó que aún falta concluir alguna relación contractual y que el departamento de Obras Publicas de las Islas estaba colaborando con su confección. Tema por el cual, comento el director podrá estar en condiciones de mejor informar durante la próxima reunión.