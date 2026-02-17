EE. UU., Canadá y México enfrentan brotes de sarampión a meses del Mundial 2026

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica regional y pidió “acción inmediata y coordinada”

En México, el brote iniciado en 2025 ha dejado al menos 28 muertes y más de 9.000 casos confirmados, con focos en varios estados, según reportes oficiales citados por medios internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que existe disponibilidad de dosis y pidió intensificar la vacunación “ahí donde se da el brote”, además de cubrir edades susceptibles.

En Estados Unidos, Carolina del Sur concentra un brote que llegó a 950 casos al 13 de febrero, con transmisión principalmente en el noroeste del estado y una gran proporción de contagios en personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, de acuerdo con datos del Departamento de Salud estatal. En Spartanburg, una de las zonas más afectadas, la tasa de vacunación escolar citada por autoridades locales se ubica por debajo del umbral del 95% que suelen usar epidemiólogos para cortar la transmisión comunitaria. El gobernador republicano Henry McMaster defendió la idea de priorizar la decisión individual y dijo que el objetivo es que “la gente tenga la información” y la vacuna disponible para decidir.

Canadá, por su parte, perdió en noviembre de 2025 su estatus de eliminación del sarampión tras más de 12 meses de transmisión, informó la Agencia de Salud Pública del país. Ontario y Alberta se mantienen entre las jurisdicciones más afectadas, mientras Toronto —una de las ciudades anfitrionas— evalúa riesgos propios de eventos masivos.

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica regional y pidió “acción inmediata y coordinada” para reforzar vigilancia y vacunación de rutina. En Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la “confusión” sobre la seguridad de las vacunas está “alimentando brotes y costando vidas”, y subrayó: “Las vacunas funcionan… son seguras… salvan vidas.”