Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, apenas cuatro meses después de haber asumido el cargo, en un nuevo episodio de inestabilidad política a pocas semanas de las elecciones generales del 12 de abril.

La moción prosperó con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, según el conteo legislativo divulgado durante la sesión.

Jerí, abogado de 39 años y figura vinculada a Somos Perú, llegó a la presidencia en octubre de 2025 tras la salida de Dina Boluarte. Su caída fue impulsada por un escándalo bautizado como “Chifagate”, tras la difusión de imágenes y reportes de reuniones no registradas con empresarios chinos dentro y fuera de Palacio.

Antes del pleno, Jerí insistió en que no cometió delitos y redujo el caso a “errores” de forma. En las semanas previas, el presidente sostuvo que los encuentros se enmarcaron en gestiones de carácter cultural, pero el Congreso y la Fiscalía abrieron pesquisas por presuntos actos de corrupción e influencia indebida.

El detonante político fue la filtración de un video que lo muestra ingresando de noche, con el rostro cubierto, a un restaurante de comida china en Lima para reunirse con Zhihua Yang, un empresario con intereses comerciales y contratos vinculados al Estado. Investigaciones parlamentarias también pusieron el foco en Ji Wu Xiaodong, otro ciudadano chino bajo investigación por presunto tráfico ilegal de madera, quien —de acuerdo con reportes de prensa y pesquisas oficiales— habría visitado Palacio pese a tener restricciones judiciales.

El debate legislativo ocurrió en medio de cálculos electorales entre bancadas que buscan reposicionarse de cara a los comicios. En el hemiciclo, el congresista Hamlet Echeverría, uno de los impulsores de la moción, acusó al mandatario de ejercer el poder “de manera clandestina” y afirmó que el Parlamento no discutía “errores, sino presuntos delitos”, según declaraciones recogidas durante la sesión.

Tras la destitución, la sucesión inmediata queda en manos del Congreso: el presidente del Parlamento debe asumir la jefatura del Estado hasta el 28 de julio, cuando está previsto que tome posesión el ganador de las elecciones. Sin embargo, el actual titular legislativo, Fernando Rospigliosi, declinó asumir, por lo que los legisladores deberán designar una salida alternativa en las próximas horas.