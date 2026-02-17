Congresista colombiana cercana a Trump pide ayuda a Petro tras detención de su hijo por el ICE

El caso escaló rápidamente a la arena política en Colombia porque Vergara forma parte de un sector del Partido Conservador que ha mostrado afinidad con el Partido Republicano en Estados Unidos

La representante conservadora colombiana Ángela Vergara denunció que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, de 22 años, permanece detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y que llevaba “18 días encarcelado y encadenado” al momento de su primera denuncia pública.

En un video difundido en redes, Vergara afirmó que su hijo “estaba a la espera de su situación legal”, con permiso de trabajo y número de seguro social, y que no tenía antecedentes ni infracciones. Según su relato, fue interceptado de madrugada en una vía pública del estado de Luisiana y arrestado tras ser identificado como inmigrante.

El caso escaló rápidamente a la arena política en Colombia porque Vergara forma parte de un sector del Partido Conservador que ha mostrado afinidad con el Partido Republicano en Estados Unidos. La congresista negó versiones que circulan en redes sobre que habría celebrado deportaciones de latinoamericanos o pedido una intervención militar de Washington en Colombia, y sostuvo que se trata de desinformación.

En paralelo, Vergara pidió una “intervención” del Gobierno de Gustavo Petro para acelerar los vuelos de repatriación de colombianos detenidos en Estados Unidos. En una carta dirigida a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, solicitó reforzar la coordinación de vuelos humanitarios —incluyendo apoyo de la Fuerza Aérea— para evitar estancias prolongadas en centros de detención cuando ya existe una solicitud de salida voluntaria o no hay procesos pendientes, según reportó EFE.

Colombia reactivó recientemente esos vuelos de repatriación tras una etapa de tensión bilateral, luego de que Petro cuestionara el trato a deportados que llegaban esposados. En Estados Unidos, la denuncia de Vergara se inserta en un contexto de operativos migratorios más agresivos: Reuters informó que la Casa Blanca anunció el repliegue de “Operation Metro Surge” en Minnesota tras semanas de críticas por tácticas de alto impacto y por muertes bajo fuego de agentes federales que detonaron protestas.