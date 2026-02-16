Petro expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el salario mínimo tras suspensión judicial

Petro dijo que aceptará la orden judicial para emitir un nuevo acto administrativo “transitorio” y que, en principio, mantendrá el valor del llamado “salario vital” para 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que expedirá “en los próximos días” un decreto transitorio sobre el salario mínimo de 2026, luego de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto firmado a finales de diciembre que fijó el incremento.

En una alocución, Petro dijo que aceptará la orden judicial para emitir un nuevo acto administrativo “transitorio” y que, en principio, mantendrá el valor del llamado “salario vital” para 2026 —una cifra que el Gobierno ha defendido como el ingreso mínimo necesario para un hogar—, aunque advirtió que podría ajustarse “de acuerdo a las nuevas realidades económicas”.

La discusión se abrió después de que el Consejo de Estado cuestionara la sustentación del aumento del 23,7% y ordenara al Ejecutivo expedir un nuevo decreto, con motivación económica reforzada, en un plazo máximo de ocho días mientras se resuelve de fondo la demanda.

En su argumento público, Petro ha insistido en que el “salario vital” está ligado al mandato constitucional de una remuneración “mínima, vital y móvil”. En un mensaje difundido por la prensa local, el presidente sostuvo que el decreto transitorio respetará la decisión del tribunal, pero se ceñirá a lo que considera exigencias de la Constitución.

El Gobierno citó para este lunes 16 de febrero a la Comisión de Concertación —con sindicatos y empresarios— para revisar los estudios y encuadrar el nuevo decreto. Petro planteó que buscará una concertación, pero que el Ejecutivo avanzará con el acto transitorio tras esa reunión.

El debate también se cruzó con versiones sobre un eventual ajuste adicional del “salario vital” y con referencias del propio Petro a una cifra de 2.155.000 pesos mensuales como hipótesis para cerrar brechas de ingreso, citando análisis del economista Daniel Ossa, según recogen medios colombianos.

Petro, además, convocó a movilizaciones para el jueves 19 de febrero en defensa del salario mínimo, enmarcando el tema como una discusión que excede lo jurídico y requiere respaldo social.