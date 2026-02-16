Oposición brasileña anuncia acciones legales contra Lula por homenaje en el Carnaval de Río

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, dijo que denunciará “rápidamente” ante la Justicia Electoral los “crímenes” que, a su juicio, se cometieron “con dinero público”

Partidos y referentes de la oposición brasileña anunciaron que presentarán acciones ante la Justicia Electoral contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por considerar que el homenaje que le rindió la escuela de samba Acadêmicos de Niterói en el Carnaval de Río constituyó propaganda electoral anticipada financiada, al menos en parte, con recursos públicos.

La polémica se reactivó tras el desfile del domingo en el sambódromo, que incluyó una gran escultura del mandatario y un recorrido narrativo por su vida —desde su infancia en el nordeste pobre hasta su ascenso como dirigente sindical y líder político— en un año preelectoral, cuando Brasil se encamina a elecciones presidenciales en octubre.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, dijo que denunciará “rápidamente” ante la Justicia Electoral los “crímenes” que, a su juicio, se cometieron “con dinero público”. En redes sociales sostuvo que Lula “usa esa misma recaudación para hacer campaña anticipada para sí mismo” y que “el dinero del sudor del pueblo” se gastó “en un desfile de Carnaval en la cara de todos”.

El partido Novo, vinculado al gobernador de Minas Gerais Romeu Zema, anticipó que pedirá la inhabilitación del presidente una vez que Lula formalice su candidatura en el segundo semestre, argumentando que se utilizó un evento cultural de alto alcance para promover su imagen.

Acadêmicos de Niterói rechazó que el desfile haya tenido fines electorales. El guionista Igor Ricardo dijo a EFE que la intención “no fue electoral”, sino retratar “la historia de una persona que vino de abajo y venció”.

Reuters informó que, en los días previos, opositores intentaron bloquear el desfile y presentaron denuncias por supuesto uso indebido de fondos y señales asociadas al Partido de los Trabajadores, aunque varias acciones fueron desestimadas por razones procesales o por considerar que el financiamiento público se distribuye de manera similar entre escuelas.

En cualquier caso, el Tribunal Electoral ha dejado abierta la posibilidad de investigar y, de encontrar infracción, aplicar una multa que —según el despacho de EFE— podría oscilar entre 5.000 y 25.000 reales.