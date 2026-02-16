Milei viajará a la primera cumbre del “Board of Peace” para reunirse con Trump

La reunión será el primer encuentro formal del Board of Peace, una iniciativa presentada por Trump para abordar conflictos internacionales. Foto: EFE/EPA/ Gian Ehrenzeller

El presidente argentino Javier Milei viajará esta semana a Estados Unidos para participar en la primera cumbre del “Board of Peace” (Junta de la Paz) impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y mantener un nuevo encuentro bilateral con él en Washington.

De acuerdo con ese medio, Milei prevé partir en un vuelo especial desde Buenos Aires el miércoles y arribar a Washington en la madrugada del jueves. En la capital estadounidense, participará de la cita junto con líderes de otros 26 países, entre ellos el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La reunión será el primer encuentro formal del Board of Peace, una iniciativa presentada por Trump para abordar conflictos internacionales. Reuters y AP informaron este domingo que el organismo prevé anunciar compromisos por más de US$ 5.000 millones para reconstrucción y asistencia humanitaria en Gaza, como parte de su agenda inicial.

Infobae sostuvo que en Washington también se espera que los participantes comiencen a discutir “soluciones” para el conflicto en la Franja de Gaza. Milei ha reiterado un alineamiento político con Israel desde el ataque de Hamas de octubre de 2023, según el artículo.

En paralelo al viaje, la Casa Rosada busca avanzar con un acuerdo comercial con Estados Unidos. El tratado está “prácticamente listo” para ser enviado al Congreso argentino. En un comunicado citado por el medio, la Oficina del Presidente sostuvo que el acuerdo apunta a “reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios” y modernizar procedimientos aduaneros, infraestructura y tecnología.

El 5 de febrero, la Embajada de Estados Unidos en Argentina anunció un “Agreement on Reciprocal Trade and Investment” y destacó que el entendimiento busca bajar barreras comerciales y ampliar el acceso a mercados. Reuters también reportó la firma de un acuerdo bilateral en esa fecha.

Sobre el Board of Peace, la Casa Blanca habría planteado un aporte de US$ 1.000 millones para garantizar un asiento futuro en la mesa de decisiones, pero que Argentina no prevé pagarlo. “No vamos a pagar nada”, dijo al medio un integrante del Gobierno, según la nota.

La agenda de Milei en Estados Unidos continuaría en marzo con dos actividades adicionales: una cumbre convocada por Trump con líderes aliados de América Latina y, luego, su participación en “Argentina Week” en Manhattan, un evento de varios días orientado a atraer inversores. El embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, citado por Infobae, sostuvo que el interés generado muestra que la iniciativa llega “en el momento adecuado”, en un contexto de reformas pro-mercado y una relación bilateral que describió como “extraordinaria”.