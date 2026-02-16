La CGT convoca un paro general de 24 horas para el día en que Diputados trate la reforma laboral de Milei

La central sindical resolvió la huelga en una reunión virtual de su Consejo Directivo y descartó acompañarla con una movilización al Congreso

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, endureciendo su estrategia en la etapa final del trámite legislativo, tras la media sanción del proyecto en el Senado.

La central sindical resolvió la huelga en una reunión virtual de su Consejo Directivo y descartó acompañarla con una movilización al Congreso, con la idea de mostrar “fuerza” mediante la paralización de actividades, en especial si el transporte adhiere.

Uno de los apoyos más sensibles es el de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivos y suele ser clave para el impacto de cualquier paro nacional. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, señalaron desde la UTA, según la versión difundida en medios locales.

La fecha exacta dependerá del cronograma parlamentario: la CGT definió que la medida se active el mismo día de la sesión, que podría ocurrir esta semana o postergarse por negociaciones políticas.

Qué busca cambiar la reforma y por qué escaló el conflicto

La reforma laboral pasó el Senado el 12 de febrero tras un debate maratónico y protestas en las inmediaciones del Congreso, y ahora debe ser tratada por Diputados.

Entre los puntos cuestionados por el sindicalismo, una disposición incorporada en el Senado —identificada en la cobertura como el artículo 44— generó una reacción particular al plantear un recorte del pago de salarios durante licencias médicas en determinados supuestos. Dirigentes cegetistas sostienen que esa cláusula “vulnera derechos individuales” y que “nunca estuvo” entre los cambios originalmente conversados, de acuerdo con declaraciones difundidas por la prensa local.

Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió el enfoque y lo vinculó a presuntos abusos: “Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, dijo a TN, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustes para contemplar enfermedades graves.

Audiencia en Diputados y eventual batalla judicial

La CGT también decidió que su conducción participe este miércoles en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, en el inicio del tratamiento del texto aprobado por el Senado.

En paralelo, la central prepara un frente judicial: documentos internos citados por medios argentinos plantean que la reforma sería “contraria a la Constitución” y a tratados internacionales, y anticipan impugnaciones si el proyecto se convierte en ley.

El Gobierno, por su parte, busca sostener el ritmo legislativo para aprobar la reforma cuanto antes. Reuters reportó que el texto aprobado por el Senado incluye cambios para flexibilizar reglas de contratación, modificar costos asociados al despido y establecer límites o requisitos sobre medidas de fuerza en servicios esenciales, además de otras disposiciones negociadas para reunir votos.