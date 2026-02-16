El Opus Dei expone al papa su postura ante denuncias en Argentina por presunta explotación laboral

En 2021, 43 mujeres presentaron denuncias en Argentina en las que sostienen que fueron captadas —algunas siendo menores— y destinadas durante años a tareas domésticas sin remuneración

El papa León XIV recibió este lunes al prelado del Opus Dei, Fernando Ocáriz, en una audiencia en la que la cúpula de la organización presentó su “perspectiva institucional” sobre “algunas controversias” en Argentina, en un contexto marcado por denuncias judiciales vinculadas a presunta explotación laboral y trata de personas.

Según el comunicado, en la reunión también participó el vicario auxiliar Mariano Fazio, y el encuentro transcurrió en un clima de “gran confianza”. El Opus Dei no detalló cuáles fueron las “controversias puntuales” mencionadas, pero la audiencia se produjo mientras avanza en Argentina una causa iniciada a partir de denuncias de un grupo de mujeres que afirma haber vivido situaciones de servidumbre dentro de la institución.

En 2021, 43 mujeres presentaron denuncias en Argentina en las que sostienen que fueron captadas en condiciones de vulnerabilidad —algunas siendo menores— y destinadas durante años a tareas domésticas sin remuneración, bajo dinámicas que describieron como “esclavitud” o servidumbre.

El caso escaló judicialmente cuando la justicia argentina acusó a Fazio —segundo en la jerarquía global del Opus Dei— de “trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre”, según informó EFE y también reportó Clarín al dar cuenta de imputaciones contra autoridades de la organización por presunta explotación laboral.

El Opus Dei rechaza las acusaciones. La organización sostuvo que los medios han “tergiversado la realidad” del caso, sin aportar detalles en el comunicado sobre el contenido de la explicación entregada al pontífice.

Estatutos: el Vaticano sigue “en fase de estudio”

El encuentro también abordó el proceso de adecuación de los estatutos del Opus Dei a las reformas impulsadas por el fallecido papa Francisco. Según la nota difundida por la Obra, León XIV transmitió a Ocáriz y Fazio que la revisión “sigue en fase de estudio” y que todavía “no se puede prever una fecha de publicación” para los nuevos estatutos.

El Opus Dei entregó su propuesta de reforma en junio del año pasado, en el marco del motu proprio Ad charisma tuendum (2022), que modificó el encuadre institucional de la prelatura y fijó, entre otros puntos, su dependencia del dicasterio para el Clero y la obligación de presentar un informe anual sobre su labor apostólica, según la misma referencia.

La audiencia incluyó además un intercambio sobre la situación de las vocaciones en la Iglesia, con menciones al contraste entre África y Europa.