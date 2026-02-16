Caso Conexión Ganadera: hija del fundador movió US$ 15,9 millones, según BCU

El mayor volumen de transferencias de Marcela Carrasco se dirigió a Puente Corredor de Bolsa S.A., con envíos por US$ 4.700.620, concentrados en 2018.

La investigación penal por Conexión Ganadera, un esquema de inversión ligado al negocio ganadero que colapsó y derivó en imputaciones por estafa y, en algunos casos, lavado de activos, sumó un nuevo capítulo tras un reporte remitido por el Banco Central del Uruguay (BCU) a Fiscalía sobre movimientos bancarios de Marcela Carrasco, hija de Pablo Carrasco, fundador de la firma e imputado por lavado de activos, hoy en prisión preventiva.

Según informó Montevideo Portal, el documento del BCU recoge 85 operaciones realizadas entre 2018 y 2025 desde cuentas en bancos uruguayos hacia destinos locales y del exterior, por un monto total de US$ 15.893.591. Marcela Carrasco fue citada a declarar ante la Fiscalía del fiscal Enrique Rodríguez el 24 de febrero, fecha en la que también deberán comparecer otros familiares vinculados al caso, incluidos hijos del fallecido Gustavo Basso y Daniela Cabral, imputada por estafa y bajo prisión domiciliaria, de acuerdo con el mismo reporte.

Principales destinos de fondos, según el reporte del BCU

Del análisis del documento, Montevideo Portal señaló que el mayor volumen de transferencias de Marcela Carrasco se dirigió a Puente Corredor de Bolsa S.A., con envíos por US$ 4.700.620, concentrados en 2018. El artículo precisa que la entidad opera como intermediaria de inversiones (no como banco) y que, en la cuenta mencionada, Carrasco figura como firmante y no necesariamente como titular, por lo que su capacidad de decisión sobre el destino final de los fondos puede estar limitada por la propia estructura de la cuenta.

El reporte también consigna transferencias en euros a Escuela de Escritores S.L., con sede en Madrid, por 14.210 euros (aproximadamente US$ 16.900, según la conversión citada por el medio). Además, se registraron transferencias por casi US$ 17.000 entre 2024 y 2025 a Adhoc US LLC, descripta como intermediaria de pagos para transferencias internacionales; algunas salieron desde la Fundación Sophia, donde Marcela Carrasco trabajaba hasta hace pocos meses, según Montevideo Portal.

En otros movimientos, se consignan transferencias a cuentas propias en España durante 2019 (en euros) y operaciones adicionales en dólares en 2018, 2024 y 2025, además de montos marginales en pesos uruguayos.

Un caso mayor: imputaciones y medidas cautelares

La causa Conexión Ganadera está a cargo de una fiscalía especializada y ha implicado imputaciones y medidas cautelares sobre figuras centrales del grupo, con derivaciones paralelas en sede concursal y en la gestión de activos vinculados al caso, según el seguimiento de la prensa uruguaya.

La comparecencia de Marcela Carrasco el 24 de febrero se inserta, así, en una etapa en la que Fiscalía amplía el mapa de declaraciones de familiares y allegados, mientras analiza flujos de dinero y eventuales responsabilidades vinculadas a sociedades y operaciones asociadas al grupo investigado.