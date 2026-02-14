Un gran incendio alcanza la refinería Ñico López en La Habana en plena crisis energética

La Ñico López es una de las tres refinerías del país

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes en la refinería Ñico López, en la capital cubana, generando una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la bahía. Las autoridades no han informado aún sobre las causas ni sobre el alcance de los daños, mientras equipos de emergencia permanecían en el área.

El Ministerio de Energía y Minas señaló en redes sociales que el foco se originó en un almacén de la infraestructura y que, hacia las 16:20, el siniestro estaba “ya controlado”. Hasta el momento no se han reportado oficialmente heridos o fallecidos.

La Ñico López es una de las tres refinerías del país. Se trata de una instalación antigua, nacionalizada en 1960, con capacidad para procesar crudo pesado nacional y petróleo importado. En los últimos años ha arrastrado problemas técnicos y ha sido objeto de advertencias por su cercanía a zonas densamente pobladas y por su impacto ambiental en el ecosistema de la bahía habanera.

Oil Refinery Fire Cuba



The Ñico López refinery in Havana, Cuba, is currently ablaze.



This is the unloading point for oil sent from Mexico according to reports. pic.twitter.com/uiHoVExLvm — Chyno News (@ChynoNews) February 13, 2026

El incendio se produce en un contexto de crisis energética prolongada. Cuba viene registrando apagones extensos y recurrentes, atribuidos por las autoridades a averías en la generación termoeléctrica y a limitaciones para asegurar el suministro de combustible, en un escenario de tensión sobre las importaciones energéticas.

La isla ya ha enfrentado episodios graves en instalaciones vinculadas al combustible. En agosto de 2022, un incendio en la base de supertanqueros de Matanzas —tras el impacto de un rayo— tardó varios días en ser controlado y dejó un saldo mortal, además de daños severos en tanques de almacenamiento.

Las autoridades cubanas no han ofrecido, por ahora, un parte técnico ampliado sobre el origen del fuego ni sobre eventuales afectaciones operativas. Se espera información adicional a medida que avance la evaluación en el sitio.