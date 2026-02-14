Trump anuncia que visitará Venezuela y elogia a Delcy Rodríguez mientras EE UU amplía licencias petroleras

“El petróleo está saliendo… y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que planea viajar a Venezuela y aseguró que aún no hay una fecha definida para la visita. “Voy a hacer una visita a Venezuela”, respondió a periodistas en la Casa Blanca.

Trump hizo las declaraciones al salir rumbo a la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde tenía previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación del 3 de enero que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Nueva York.

En el mismo intercambio con la prensa, Trump defendió el rol de Delcy Rodríguez —quien encabeza el gobierno de transición reconocido por Washington tras la salida de Maduro— y la calificó como una interlocutora eficaz. “Delcy ha hecho un muy, muy buen trabajo, excelente. Y la relación es sólida”, afirmó.

El mandatario vinculó su valoración con el marco acordado con Caracas para reabrir la actividad petrolera bajo supervisión estadounidense. “El petróleo está saliendo… y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, dijo, en referencia a la red de refinerías del Golfo de México adaptadas para crudo pesado.

President Trump said the United States relationship with Venezuela is ‘very good’ and that he plans to visit the country https://t.co/CbiYPWZmtG pic.twitter.com/9bfBgxiQEu — Reuters (@Reuters) February 13, 2026

En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció este viernes una flexibilización de sanciones energéticas mediante dos licencias generales. Una habilita a empresas como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a ampliar operaciones de petróleo y gas en Venezuela; la otra abre la puerta a nuevos contratos de inversión con PDVSA, sujetos a aprobaciones específicas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según Al Jazeera.

Las nuevas autorizaciones no se extienden a entidades vinculadas a Rusia, Irán o China, entre otros, y buscan canalizar inversiones sin que activos estratégicos queden bajo control de esos actores, de acuerdo con el mismo reporte.

La visita anunciada —si se concreta— sería un gesto político de alto perfil en un vínculo bilateral que Trump describió como “sólido”, en un momento en que Washington combina control de flujos petroleros, reapertura regulada del sector y presión por un proceso electoral.