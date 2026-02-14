Suspenden a dos agentes de ICE tras discrepancias en un tiroteo durante una detención en Mineápolis

El director de ICE, Todd Lyons, dijo que el organismo revisa “testimonio jurado” de “dos oficiales” que “parece” contener “declaraciones falsas”.

Dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) fueron puestos en licencia administrativa mientras avanza una investigación conjunta con el Departamento de Justicia (DOJ), después de que nuevas pruebas en video contradijeran parte del relato oficial sobre un operativo en Mineápolis en el que un venezolano recibió un disparo en la pierna.

El director de ICE, Todd Lyons, dijo que el organismo revisa “testimonio jurado” de “dos oficiales” que “parece” contener “declaraciones falsas”. “Mentir bajo juramento es un delito federal grave”, afirmó, y agregó que los agentes podrían enfrentar despido y eventualmente un proceso penal, según el resultado de la investigación interna.

El caso se remonta al 14 de enero, cuando Julio César Sosa-Celis —según el Departamento de Seguridad Interna (DHS), objetivo del operativo— huyó tras un control de tránsito y fue herido por un disparo. En su versión inicial, el DHS sostuvo que un agente fue “emboscado” y agredido con una pala y el mango de una escoba, y que efectuó un “tiro defensivo” por temor a su vida.

A partir de ese episodio, Sosa-Celis y otro venezolano, Alfredo Alejandro Aljorna, fueron acusados por cargos federales vinculados a la supuesta agresión al agente. Sin embargo, la Fiscalía federal solicitó retirar las acusaciones al señalar que “nueva evidencia” era “materialmente inconsistente” con los hechos alegados en la denuncia penal y en una audiencia previa.

El juez federal Paul A. Magnuson aceptó el pedido y desestimó el caso “con perjuicio”, lo que impide que los cargos sean presentados nuevamente por los mismos hechos. La cobertura judicial del caso indicó que el relato del agente sobre los instantes previos al disparo no quedó corroborado por los videos disponibles y difería de testimonios de los acusados y otros testigos.

El episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad política por la aplicación de operativos migratorios en Mineápolis y el debate sobre controles y responsabilidades dentro del DHS, según reportes recientes en EE. UU.