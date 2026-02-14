Falklands ZEE, tragedia en pesquero con un muerto y varios heridos

El F/V An Fong 138 en la rada de Stanley (Foto MarineTraffic)

Tragedia en zona de pesca ZEE de las Islas Falkland costó una vida, y varios heridos con un par de ellos derivados a Montevideo.

Según el parte proporcionado por autoridades marítimas y sanitarias de las Islas, el accidente en el potero con bandera de Taiwan F/V An Fong 138, ocurrió en medio de una tormenta en alta mar cuando un tripulante fue arrastrado por el oleaje. Si bien se pudo rescatar al tripulante Li Bixin, nunca se llegó a recuperarlo de los golpes y falleció.

El potero ingresó a la rada de Stanley el sábado 7 de febrero donde se desembarcó el cadáver que fuera entregado al forense de las Falklands.

De acuerdo a lo informado otros tres tripulantes también sufrieron heridas graves durante el temporal. Uno de ellos quedó internado en el hospital local en tanto los otros dos fueron evacuados con destino a Montevideo.

Se explicó que familiares inmediatos del occiso han sido informados en tanto el pasado miércoles en la Misión de Marinos, dónde generalmente descansan tripulantes de los pesqueros, se realizó un servicio religioso a la memoria del tripulante fallecido. (Fuente PN)