Falklands y Austeridad, servicio de salud aplica principio de “recuperación de costos”

El hospital KEMH, centro neurálgico del Servicio de Salud en Falklands

La residencia de tercera edad, Tussac House, recientemente inaugurada pero de funcionamiento onerosa

Con vistas al proceso de elaboración del próximo presupuesto la Comisión de Salud y Servicios Médicos de las Islas Falkland encaró tasas, cargos y costos referidos a dichas prestaciones, teniendo en cuenta para los cálculos una inflación del orden del 2,7%, tal fuera provisto por la Tesorería.

Si bien el 2.7% sería el parámetro sobre el cual elaborar las cuentas del Servicio de Salud, igualmente se solicitó considerar ciertas áreas en las cuales históricamente tasas y cargas has estado fuertemente subsidiadas y donde se podría aplicar lo que se denomina el principio de “recuperación de costos”.

Y una de las áreas más debatidas fue la referida a la inmigración y las evaluaciones médicas de aspirantes, pues la oficina de Servicios Médicos es la única que en la actualidad brinda estas actuaciones, incluyendo cita con un facultativo, exámenes de sangre, escaneos, revisión odontológica y toda la documentación médica que pueda existir o aportar el examinado.

Según se informó a integrantes del Legislativo las tasas y cargos actuales no reflejan el costo total del servicio: históricamente las tasas se mantenían en línea con las de un proveedor privado del servicio, pero ese servicio no existe más. El re-cálculo de la tasa para reflejar costos resultaría en un incremento significativo, prácticamente el doble del valor actual. La Comisión entendió pertinente que la tasa se ajuste a los términos en que se procesa el presupuesto.

También se re-evaluaron las cargas y costos en Tussac House, la residencia/hogar de tercera edad recientemente inaugurada en la capital Stanley. Se propuso un incremento del orden del 7% en línea con el valor anticipado de ajuste de los arrendamientos que maneja el Departamento de Obras Publicas de las Islas. Se hizo notar que la política original de arrendamiento del residencial Tussac House era que fuera espejo de los arrendamientos para propiedades similares del gobierno.

Dicha carga/costo se relaciona tan solo al arrendamiento y no incluye costos de atención a pacientes. Al respecto aquellos residentes que reciben apoyo en materia de ingresos, experimentarían un aumento acorde a ese mayor ingreso, en tanto aquellos con medios independientes tendrán que afrontar el mayor costo en totalidad.

Por otra parte la Comisión si apoyó que se mantenga el subsidio para la alimentación que se brinda con un servicio de carritos con ruedas. Al momento los usuarios pagan menos que el costo total del suministro de dicha alimentación. Empero a los miembros también se les informó que al momento el número de beneficiarios de tal servicio se cuenta en cifras unitarias, y por tanto se sugirió que en lugar de pretender la recuperación total del costo, se conforme con la aplicación del incremento inflacionario generalizado del 2.7% que maneja la Tesorería.

Calidad de atención y envío de pacientes al exterior.

La Comisión de Salud y Servicios Médicos también hizo una presentación sobre los 2.200 casos de consultas con profesionales que se cumplieron durante el trimestre Octubre Diciembre del 2025.

Al respecto se informó que unos 66 pacientes fueron referidos para tratamientos o diagnósticos al exterior, de los cuales 47 fueron enviados al Reino Unido, 20 a Chile y uno a otro país sin aclarar. En la lista no se mencionó caso alguno enviado a Uruguay en ese periodo.

En Reino Unido, los destinos fueron Southampton, 17, Oxford, 4, Wigan, 9 y otras localidades 17.

Sesenta y cuatro de los enviados al exterior fue para pacientes con derecho a ser costeados por el Departamento de Salud, en tanto los restantes dos no lo eran. Los pacientes al exterior pueden viajar junto a un acompañante, también a costo del gobierno de las Falklands.

Las consultas con facultativos disminuyeron en algo en un análisis mes a mes del trimestre en cuestión, desde 883 en octubre, a 720 en noviembre y 643 en diciembre. Consultas con Enfermeras de Atención Primaria tuvieron desempeño similar, en tanto las consultas con fisioterapeutas y de consultas odontológicas permanecieron estables.

El informe también resaltó las consultas no concurridas por pacientes. En diciembre el 5.4% no se cumplieron por la no presentación de los pacientes, elevándose desde 3.1% en octubre. El departamento de fisioterapia sufrió el mayor nivel de no concurrencia de pacientes, con un 8% en diciembre.

En cuanto a la respuesta de pacientes, hubo 26 expresiones de satisfacción y 7 de quejas durante el trimestre. En similar periodo del 2024, hubo 24 y 11 respectivamente.

Las quejas a su vez repartidas según departamentos fueron dos en la Administración, dos a Enfermería, y una cada una a servicios a la comunidad y servicios de salud. Todas las quejas fueron investigadas y culminaron dentro de los veinte días de realizadas.

También hay que destacar que la Comisión de Servicios de Salud registró amplia satisfacción por parte de los pacientes, con una aprobación del 96%, frente a un objetivo del 90%.