EE UU envía el portaviones USS Gerald R. Ford del Caribe a Oriente Próximo para presionar a Irán

El Ford participó en operaciones vinculadas a Venezuela a comienzos de este año, antes de la incursión estadounidense de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos reubicará el USS Gerald R. Ford, el mayor portaviones de su flota, desde el mar Caribe hacia Oriente Próximo, en un movimiento que elevará a dos el número de grupos de portaaviones estadounidenses en la zona mientras la Administración de Donald Trump intenta forzar un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear.

Trump justificó el despliegue como un instrumento de presión en caso de fracaso diplomático. “En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos”, dijo a periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a una base militar en Carolina del Norte.

Según AP, el Ford se sumará al USS Abraham Lincoln y a otras capacidades ya concentradas en la región, en el marco de una escalada de disuasión que Washington presenta como palanca para reactivar conversaciones indirectas con Teherán.

El Ford había operado en el Caribe con sus escoltas y participó en operaciones vinculadas a Venezuela a comienzos de este año, antes de la incursión estadounidense de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Con el cambio de teatro, el Comando Sur señaló que mantendrá su foco en “contrarrestar actividades ilícitas y actores malignos en el hemisferio occidental”. “Aunque la postura de fuerza evoluciona, nuestra capacidad operativa no”, afirmó el coronel Emanuel Ortiz, portavoz del mando.

Reuters informó que el traslado del Ford podría tomar al menos una semana y que su llegada reforzará un despliegue que ya incluye destructores, aviación de combate y activos de vigilancia. El movimiento también reabre el debate interno sobre la presión que implican las misiones prolongadas: el Ford zarpó en junio de 2025 y su itinerario ya había sido alterado previamente.

El refuerzo naval coincide con una etapa de contactos indirectos entre Washington y Teherán en Omán. Trump dijo que esperaba avances “en el próximo mes”, mientras reiteró que, si no hay acuerdo, el escenario será “un muy mal día” para Irán.