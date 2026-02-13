Paraguay: el comercio exterior abre 2026 con déficit por caída de exportaciones

Paraguay registró un déficit comercial de US$ 162,2 millones en enero, tras contabilizar exportaciones por US$ 1.286,4 millones e importaciones por US$ 1.448,6 millones, según el reporte mensual de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP).

El BCP señaló que las exportaciones se ubicaron 4,2% por debajo de las de enero de 2025. En términos de destinos, Argentina (US$ 333,3 millones; 39,5%), Brasil (US$ 277,1 millones; 32,8%) y Chile (US$ 53,9 millones; 6,4%) concentraron cerca de ocho de cada diez dólares exportados en el mes.

En la canasta exportadora, el informe del BCP destacó retrocesos en rubros tradicionales. Las exportaciones de carne bovina totalizaron US$ 110,4 millones, con una caída interanual de 21,4%, acompañada de una baja en volumen. También se registró un descenso en los envíos de soja en grano (US$ 253,0 millones; -17,5% interanual), en un mes que suele concentrar movimientos relevantes de commodities del Cono Sur.

Al mismo tiempo, el BCP consignó incrementos en algunos componentes, incluyendo energía eléctrica y ciertos productos industrializados. En ese marco, los envíos bajo el régimen de maquila alcanzaron US$ 112,1 millones, un avance de 46,9% frente a enero del año pasado.

Por el lado de las compras externas, las importaciones totales subieron 1,4% interanual, impulsadas por productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, de acuerdo con el mismo reporte. Entre los rubros con incidencia, el BCP mencionó el maíz para siembra y el tabaco en hoja seca sin manufacturar, además de otros bienes primarios.

En cuanto al origen de las importaciones, el banco central indicó que China lideró la provisión de bienes, con una participación cercana al 37%, seguida por Brasil. El informe asocia el peso del proveedor asiático a categorías como teléfonos móviles, computadoras y neumáticos, entre otros productos.