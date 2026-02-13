Encuesta citada por el FT: venezolanos muestran más optimismo tras la captura de Maduro

El sondeo también proyecta un mapa electoral con amplia ventaja para María Corina Machado: 67% dijo que votaría por ella en una elección este año, frente a 25% que respaldaría a Delcy Rodríguez

Un sondeo presencial difundido por el Financial Times sugiere un giro abrupto en el ánimo público en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos y la captura del expresidente Nicolás Maduro. El diario señaló que los venezolanos se muestran “much more optimistic about the future” (“mucho más optimistas sobre el futuro”), aunque el mismo estudio refleja inquietud por el deterioro de la seguridad.



La encuesta fue realizada por Gold Glove Consulting —firma dirigida por Mark Feierstein, exasesor para América Latina del expresidente Barack Obama— con 1.000 entrevistas cara a cara entre el 24 y el 30 de enero, y un margen de error de 3,1 puntos porcentuales, según el reporte. El trabajo fue financiado por la organización legal sin fines de lucro Pragmatic Panic (EE. UU.) y la fundación Zampa, con sede en Ginebra.

De acuerdo con los resultados citados por el FT, 72% de los entrevistados considera que el país avanza en una dirección positiva tras la captura de Maduro, frente a la percepción predominante de “rumbo equivocado” que mostraban mediciones previas en 2024. En paralelo, 58% afirmó que la seguridad empeoró, lo que sugiere que el cambio de expectativas no se traduce, por ahora, en una sensación de control territorial o reducción de violencia.

El sondeo también proyecta un mapa electoral con amplia ventaja para la líder opositora María Corina Machado: 67% dijo que votaría por ella en una elección este año, frente a 25% que respaldaría a la presidenta interina Delcy Rodríguez, según el FT. Sobre la gestión de Rodríguez, 37% la calificó como “buena” o “excelente”, 41% como “mala” o “muy mala” y 22% dijo no tener una opinión. Feierstein interpretó que parte del electorado estaría reevaluando a la mandataria interina: “They do seem to be giving her a second look, a reassessment” (“parecen estar dándole una segunda mirada, una reevaluación”), declaró al periódico.

En cuanto al poder efectivo, los consultados quedaron divididos entre quienes creen que gobierna Washington y quienes creen que gobierna Rodríguez. Aun así, el FT indicó que la mayoría respalda objetivos asociados a la agenda estadounidense —represión del narcotráfico, liberación de presos políticos y elecciones— y que 62% aprueba un esquema de veto de Washington sobre pagos a Caracas derivados de ingresos petroleros.

El informe añade que más de tres cuartas partes apoyarían ataques militares estadounidenses contra traficantes y grupos criminales que operan desde Venezuela, una política que el FT señala ha recibido críticas de demócratas y expertos en derechos humanos, por presuntas violaciones al derecho internacional. Para el electorado, sin embargo, las preocupaciones principales siguen siendo económicas: costo de vida, salud y empleo.

El contexto inmediato incluye el reposicionamiento energético. Esta semana, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, se reunió en Caracas con Rodríguez y defendió un “aumento dramático” de la producción petrolera venezolana, según reportes internacionales.