Austeridad en Falklands, cómo afrontar un desfasaje presupuestal de £55 a £62 millones

l Secretario de Finanzas de las Islas, Pat Clunie

La Tesorería de las Islas Falkland afronta un ‘agujero negro’ presupuestal, estimado entre £55 y £62 millones en el correr de los cinco años que durará la Asamblea Legislativa recientemente electa y asumida, y la cual demandará ‘decisiones muy difíciles’, para no agravar la situación.

Así lo expuso en reunión pública el Secretario de Finanzas de las Islas, Pat Clunie y previamente el propio legislador Lewis Clifton en entrevista con la televisión local.

Esto implicará que el presupuesto macro del gobierno de las Islas, FIG, y el particular de los distintos departamentos del gobierno tendrán que generar los suficientes ahorros, y --posibles ingresos--, para absorber el índice oficial de inflación del 2,7%, o sea operando sobre la base de crecimiento nulo.

Ello obedece ante todo a un cronograma de pagos de intereses y de capital que demandará cumplir con las condiciones de créditos obtenidos por el anterior gobierno para poder realizar un ambicioso programa de inversiones capital y mejoras declaradas necesarias, a la infraestructura de las Islas.

Asimismo el escenario ha coincidido con una inflación global de costos, de ingresos acotados en las Islas por problemas con la pesca, y de un presupuesto de crecientes desembolsos inflexibles y contratación de personal. Sin olvidar que por razones de seguridad las Islas tradicionalmente se han movido con un fondo de reservas equivalentes a dos veces el presupuesto operativo de los departamentos del gobierno. En fin bastante complicado.

A continuación una crónica de la reunión en la cual el Secretario de Finanzas de las Islas, Pat Clunie, advirtió que la situación financiera del gobierno “se encuentra en peores condiciones que a la misma altura del año pasado” pues hay una serie de “decisiones muy difíciles” que encarar durante el proceso de la elaboración del próximo presupuesto.

Hablando sobre las circunstancias financieras para el presupuesto 2026/27, durante una reunión del pasado 10 de febrero, Clunie alertó que si las decisiones “muy difíciles” son pospuestas por otro ejercicio, la brecha se tornará “exponencialmente más difícil de recuperar”.

Clunie explicó que el gobierno de las Islas, FIG, necesita generar un superávit operativo en el entorno de £30 a £35 millones, previo a cubrir los costos de los intereses del préstamo que recientemente tomaran las Islas al igual que los gastos de capital anticipados para el ejercicio. Es decir se precisan £14 millones para los pagos al préstamo, de los cuales £9 millones son para intereses y £5 para el fondo de reserva para pagos y compromisos eventuales. Los gastos en inversiones capital menos los desembolsos para los proyectos mayores, se estima que rondan entre £25 y £20 millones anuales.

“Por lo tanto si no encaramos esto, lo cual es lo que estamos haciendo al momento en este periodo de cinco años, estaremos significativamente por debajo de la marca de £30 a £35 millones, y por eso tendremos que apelar al fondo de crecimiento y la razón además por la cual experimentaremos una caída en el flujo de caja”..

Clunie agregó que si bien existe un significativo fondo dentro del propio fondo de crecimiento, el cual es utilizado para generar medios con vista a futuros pagos de intereses y de crecimiento, “los podríamos entonces utilizar para reciclar de retorno en la economía y ayudar con todos estos desarrollos”.

El Secretario de Finanzas utilizó la analogía en que el fondo de crecimiento era como la ‘chanchita de los ahorros’, o sea que realmente debemos mantener, proteger y retener lo más llena posible”

En cuanto a la “brecha en flujo de caja” al cual el director de finanzas se refirió durante el desempeño de la reunión, para fines de los próximos cinco años ‘estaría en el entorno de las £55 millones’. Si bien se trató de una leve mejoría respecto a los £62 millones anunciados al principio, y reiterados por el legislador MLA Lewis Clifton en entrevista con la televisión local, se alcanzó “merced a algunos asuntos que se movieron a favor nuestro en el correr de las últimas semanas”, sostuvo Clunie.

El secretario explicó que sobreponerse a esa brecha se convirtió en el ‘principal foco’ del presupuesto y de las subsiguientes definiciones financieras.

En cuanto a la propia elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio, se realizará sin contemplar crecimiento alguno en los distintos presupuestos operativos, y con sus directorios instruidos con la ‘tarea inamovible de tener que absorber el 2,7% de registro inflacionario’.

Y “si emergen brotes inflacionarios deberán necesariamente compensados con ahorros en otros incisos e igualmente si hay incrementos de ingresos que podrán sumarse”.

Asimismo un aumento de erogaciones o de crecimiento en el departamento especial en consideración, solo podrá ser aprobado ‘si representa un riesgo para FIG o la esencia de nacionalidad de las Islas’ de las Falklands.

En cuanto a los cambios en desembolsos para proyectos de capital deberán ser afrontados con fondos de programas existentes, y cualesquiera gastos adicionales deben, y se reitera, identificar claramente un riesgo, o estar relacionados con el desarrollo de la industria de hidrocarburos.

Clunie agregó que los directores de FIG han sido instruidos para que busquen ahorros en costos, o incrementos de ingresos, por más del 10%, y alineados hacia el objetivo de generar unos £10 millones anuales.

“Estamos buscando formas en que podamos recurrir a esos £10 millones, y más, para ayudar a FIG a alcanzar los £30 a £35 millones de superávit operativo que resultan tan imprescindible materializar”.

Durante la reunión también se abordó el ambicioso programa de inversiones capital, particularmente los cuatro proyectos mayores, --puerto, planta generadora de electricidad, granja eólica en Sand Bay, próxima a Stanley, y la planta facilitadora y procesadora de residuos urbanos--, los cuales son responsables por el 72% del monto total de obras, o sean £263 millones, en el correr de los cinco años que durará el actual legislativo. El restante 28% o sean £103 millones, corresponden a carreteras, hospital y mantenimiento de edificios junto a otros proyectos del gobierno.

Resumiendo Clunie describió la situación financiera actual como “una semi-tormenta perfecta” en la cual el FIG busca a la vez, desembolsar significativas sumas de dinero, pero a la misma vez se ha dado cuenta que sus ingresos tienen una caída mucho más severa de las cuales anticipadas anteriormente”

Por tanto el proceso de elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio será algo diferente de la norma regular, con menos reuniones de las planificadas. Para el ejercicio anterior fueron siete las reuniones, empero para este año se han programado apenas tres comenzando en marzo.

Los legisladores, MLAs, serán presentados con un proyecto de presupuesto ya en la primera reunión, para a partir de allí seguir avanzando, y no como hasta ahora en que el proyecto de presupuesto se materializa sobre el final del proceso de reuniones, con presentación concluyente ante la Asamblea Legislativa en junio. También se aclara que el nuevo proceso de elaboración del presupuesto, al igual que los principios en que se basa, se aprobó por el Consejo Ejecutivo en enero de este 2026. (Fuente PN/FITV)