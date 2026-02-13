Argentina abre la ratificación del acuerdo UE-Mercosur con un primer aval en Diputados

El presidente Javier Milei remitió el proyecto al Congreso argentino el 6 de febrero e incluyó su tratamiento en el temario de sesiones extraordinarias

Argentina se convirtió en el primer país del Mercosur en obtener un primer visto bueno legislativo para el acuerdo comercial con la Unión Europea, tras la aprobación del texto en la Cámara de Diputados cerca de la medianoche del jueves. El bloque está integrado además por Brasil, Uruguay y Paraguay, cuyos gobiernos también han iniciado sus propios trámites internos.

El pacto fue firmado el 17 de enero en Asunción, tras más de dos décadas de negociaciones, y busca crear un espacio económico integrado de más de 700 millones de consumidores. El entendimiento prevé una reducción amplia de aranceles y reglas comunes en áreas comerciales, en un contexto de mayor presión geopolítica y tensiones comerciales internacionales.

El presidente Javier Milei remitió el proyecto al Congreso argentino el 6 de febrero e incluyó su tratamiento en el temario de sesiones extraordinarias. Al presentar la iniciativa, el mandatario sostuvo que “el acuerdo presenta numerosos beneficios” para Argentina, según el despacho. El texto ahora debe seguir su trámite parlamentario para quedar ratificado de forma definitiva.

En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió el acuerdo al Congreso el 2 de febrero, al inicio del periodo legislativo. Lula lo describió como una puerta a “un nuevo ciclo de oportunidades” para las empresas brasileñas y el Gobierno busca acelerar el debate en la Cámara de Diputados, con una votación prevista para la última semana de febrero, tras el Carnaval, antes de pasar al Senado.

Uruguay presentó el proyecto al Parlamento el 10 de febrero y apunta a completar el proceso durante el mes, con audiencias previstas con ministerios y actores productivos y laborales. Paraguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur y fue sede de la firma, comenzó a socializar el texto con el Congreso y con gremios industriales, destacando oportunidades para exportaciones e inversiones.

Del lado europeo, el calendario podría ser más lento. El acuerdo enfrenta cuestionamientos legales y el Parlamento Europeo ha impulsado una revisión ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría demorar la ratificación plena. Aun así, la Comisión Europea mantiene abierta la opción de una aplicación provisional una vez que al menos un país del Mercosur complete su ratificación, en coordinación con el Consejo de la UE.

No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en enero que el bloque está dispuesto a aplicar provisionalmente el acuerdo comercial con Mercosur mientras la Unión Europea espera que los Congresos de los países sudamericanos completen los procedimientos de ratificación.