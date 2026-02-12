Trump impulsa anulación de dictamen climático y desactiva normas de emisiones para vehículos

Trump afirmó que la decisión pondrá fin a “todas las normas” sobre emisiones de vehículos y motores para los años-modelo 2012–2027 y posteriores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su administración revocó el “dictamen de peligro” de 2009 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), una determinación que había servido de base legal para regular los gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio. La Casa Blanca y la EPA presentaron la medida como un giro de gran alcance en la política climática federal y un paso para desregular al sector automotor.

En una comparecencia junto al administrador de la EPA, Lee Zeldin, Trump afirmó que la decisión pondrá fin a “todas las normas” sobre emisiones de vehículos y motores para los años-modelo 2012–2027 y posteriores. El presidente sostuvo que el cambio reduciría costos para fabricantes y consumidores, y reiteró cifras difundidas por su gobierno, incluyendo un recorte promedio cercano a US$3.000 en el precio de un vehículo nuevo y un ahorro regulatorio agregado estimado en US$1,3 billones.

El dictamen adoptado en 2009 concluyó que el dióxido de carbono, el metano y otros gases que atrapan calor “ponen en peligro” la salud pública y el bienestar, habilitando a la EPA a establecer estándares de emisiones para automóviles y otras fuentes. Su eliminación apunta al núcleo jurídico que durante más de una década sustentó reglas federales para limitar emisiones en el transporte, uno de los sectores con mayor peso en el inventario nacional.

La decisión anticipa una nueva ronda de litigios. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que su estado demandará, al considerar que la medida “no es solo una negación de la ciencia”, sino un intento de “debilitar” protecciones ambientales. Organizaciones ambientales también advirtieron que buscarán frenar el cambio en tribunales y que podría abrir un periodo de incertidumbre regulatoria para industrias y estados.

El movimiento se suma a la línea adoptada por Trump desde su regreso al poder: un decreto presidencial fechado el 20 de enero de 2025 ordenó la notificación de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y la reversión de compromisos vinculados a financiamiento climático internacional.

Según la propia EPA, el transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, y la generación eléctrica figura entre los principales aportantes. El alcance práctico de la revocación y su calendario dependerán de la implementación regulatoria y del resultado de los desafíos judiciales que ya se perfilan.