Sismo de magnitud 6,1 sacude la región de Coquimbo en Chile; autoridades descartan riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 6,1 se registró la mañana del jueves en el norte de Chile, con epicentro en la región de Coquimbo. El Centro Sismológico Nacional (CSN) ubicó el evento a las 10:34:30 hora local, a 13 km al oeste de Punitaqui, con coordenadas preliminares de latitud -30,781 y longitud -71,613, y una profundidad estimada de 54 km.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se mantenía el monitoreo y el levantamiento de información en terreno, mientras organismos técnicos evaluaban eventuales afectaciones en infraestructura y servicios básicos. En un reporte difundido por medios chilenos, Senapred descartó condiciones para un tsunami en las costas del país, citando al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
De acuerdo con reportes locales, el movimiento fue percibido en un amplio tramo del país y también en zonas de Argentina cercanas a la cordillera. En la región de Coquimbo, los primeros antecedentes incluyeron caídas menores de rocas en rutas y el despliegue de equipos municipales para inspecciones preventivas.
El mismo reporte consignó intensidades preliminares en la escala de Mercalli en localidades de Coquimbo y alrededores, con registros que alcanzaron niveles de percepción fuerte en algunos puntos del interior regional, mientras se recopilaban datos para eventuales actualizaciones. Las autoridades indicaron que la evaluación seguía en curso y que la información operacional podía cambiar a medida que avanzaran los informes técnicos.
Chile se ubica sobre el límite convergente entre las placas de Nazca y Sudamericana, un contexto geológico que explica la alta recurrencia sísmica del país. Tras el evento, los organismos oficiales reiteraron recomendaciones habituales: mantenerse informado por canales institucionales y reportar daños a los servicios de emergencia locales, en caso de corresponder.