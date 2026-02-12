Cientos de tractores y miles de agricultores marchan en Madrid contra recortes de la PAC y Mercosur

Los manifestantes corearon consignas contra Mercosur y contra los ajustes en la PAC, con pancartas como “Mercosur y recortes PAC, nuestra ruina”

Miles de agricultores y ganaderos y centenares de tractores se movilizaron este miércoles en el centro de Madrid para rechazar los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y criticar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, según organizadores y autoridades.

La protesta fue convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Los organizadores hablaron de unos 8.000 participantes y 500 tractores, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid cifró la asistencia en 2.500 personas y 367 tractores, y señaló que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes.

Desde primera hora, columnas de tractores llegaron a la Plaza de Colón desde distintos puntos de la región y provincias cercanas, y avanzaron por ejes principales hasta las inmediaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde los vehículos no pudieron acceder y se concentró el tramo final de la protesta.

Los manifestantes corearon consignas contra Mercosur y contra los ajustes en la PAC, con pancartas como “Mercosur y recortes PAC, nuestra ruina” y “Si el campo no produce, la ciudad no come”.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, sostuvo que el objetivo era visibilizar el malestar del sector y advirtió que, si no hay cambios, “los tractores volverán” a Madrid. También cuestionó a los grandes partidos y afirmó que “este acuerdo de Mercosur no es un buen acuerdo comercial”.

En la misma línea, Miguel Ángel Aguilera, presidente de Unaspi, dijo que las políticas europeas “están arruinando” al sector y pidió a los parlamentarios revisar el pacto.

Una de las críticas reiteradas por los convocantes fue que el acuerdo con Mercosur, si se implementa en los términos actuales, elevaría la presión competitiva sobre los productores europeos y afectaría la rentabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas.