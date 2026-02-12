Chile anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba mientras Boric critica el embargo de EE. UU.

La decisión chilena llega tras nuevas presiones sobre los suministros energéticos de Cuba

El Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció este jueves que enviará ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro de la situación económica y energética en la isla.

El canciller Alberto van Klaveren informó desde el Palacio de La Moneda que el apoyo se canalizará a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Según explicó, el Ejecutivo evalúa la magnitud del aporte, que tendrá “carácter absolutamente humanitario” y se entregará “a través de agencias de Naciones Unidas” con destino a la población cubana.

Horas después, Boric respaldó la iniciativa y endureció su crítica al embargo estadounidense. En un mensaje publicado en X, afirmó que “el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo”, y llamó a terminar con esa política, recordando que la Asamblea General de la ONU ha pedido en reiteradas ocasiones su levantamiento.

La decisión chilena llega tras nuevas presiones sobre los suministros energéticos de Cuba. Washington ha vinculado su política hacia la isla a medidas comerciales adicionales, incluyendo amenazas de aranceles contra países que comercialicen petróleo con La Habana, en un contexto en el que el combustible es clave para la generación eléctrica.

El anuncio había sido anticipado el miércoles por la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que la ayuda estaba en evaluación según recursos disponibles y necesidades concretas. Van Klaveren señaló además que otros países de la región han adoptado pasos similares y sostuvo que no espera objeciones de Estados Unidos a un envío estrictamente humanitario.

En el plano interno, la medida reactivó el debate político. Arturo Squella, presidente del Partido Republicano —la fuerza del mandatario electo José Antonio Kast—, dijo que su sector se solidariza con el pueblo cubano, pero cuestionó que la respuesta se limite a asistencia y pidió apoyar iniciativas internacionales orientadas a un cambio político en la isla.