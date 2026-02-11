Petro destituye a general de policía tras denunciar un complot para sabotear la reunión con Trump con droga

“Hay un general que ordené retirar de la Policía… para ponerme sustancias psicoactivas en el carro, con la misión de destruir la reunión con Trump”, afirmó Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el retiro del servicio activo del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, quien se desempeñaba como comandante de la Policía en Cali, tras acusarlo de participar en un presunto intento de sabotaje contra su reciente reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

Un decreto del Ministerio de Defensa fechado el miércoles 11 de febrero dispuso el retiro de Urrego “por llamamiento a calificar servicios”, formalizando una decisión anunciada por Petro un día antes en Montería, durante un encuentro de gobierno centrado en la respuesta a inundaciones en el Caribe colombiano.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía… para ponerme sustancias psicoactivas en el carro, con la misión de destruir la reunión con Trump”, afirmó Petro, sin precisar públicamente el lugar, el momento ni el mecanismo del presunto plan, ni detallar evidencias. El mandatario también sugirió que el oficial habría estado vinculado a un allanamiento en noviembre en la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en las afueras de Barranquilla, cuando Urrego estaba destinado en esa ciudad.

Urrego negó cualquier irregularidad y sostuvo que no ha recibido pruebas ni la oportunidad de defenderse. “Es una total desinformación la que ha recibido el señor presidente. No obedece a la realidad”, dijo a Caracol Radio, al afirmar que sus funciones no estaban relacionadas con el esquema de seguridad presidencial. “Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas… porque eso no aconteció”, añadió, y señaló que evalúa acciones legales para proteger su reputación.

La destitución se produce días después del encuentro entre Petro y Trump en Washington, una reunión que ambos presentaron en términos positivos tras meses de fricciones públicas.