Netanyahu adelanta viaje a Washington para presionar a Trump sobre Irán

La cita en Washington será el séptimo encuentro cara a cara entre Trump y Netanyahu en doce meses desde el regreso del republicano a la Casa Blanca

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaja a Washington para reunirse este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Irán como tema central, después de pedir que el encuentro se adelantara respecto a la fecha prevista.

Netanyahu busca que cualquier diálogo con Teherán no se limite al programa nuclear e incluya también la limitación del arsenal de misiles balísticos iraní y el fin del apoyo a milicias aliadas en la región.

El viaje se produce tras una primera ronda de contactos en Omán entre el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, en la que, según Reuters, Araghchi insistió en que Teherán “solo” aborda su cuestión nuclear y que “no” discute otros asuntos con Washington.

Antes de abordar el avión, Netanyahu dijo que presentaría a Trump sus “puntos de vista” sobre los “principios rectores” de las negociaciones, que consideró relevantes “no solo para Israel” sino para quienes buscan “paz y seguridad” en Oriente Próximo.

Reuters señaló que Estados Unidos quiere ampliar el temario a los misiles balísticos, el apoyo iraní a grupos armados en la región y otros asuntos, mientras Irán rechaza negociar su programa de misiles.

En paralelo, Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, pidió a los estadounidenses “actuar con sensatez” y “no permitir” que Netanyahu pretenda dictar el marco de negociación, advirtiendo sobre el “papel destructivo” de los “sionistas”, en un mensaje en X.

La cita en Washington será el séptimo encuentro cara a cara entre Trump y Netanyahu en doce meses desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

En Israel, el ministro de Energía, Eli Cohen, sostuvo que uno de los mensajes a transmitir en la reunión es que, “al menos desde el punto de vista de Israel”, “las negociaciones con Irán no tienen sentido”.

AP informó que Netanyahu pretende presionar para que el enfoque incluya también misiles y apoyo a grupos militantes, mientras Trump sostiene que Teherán quiere un acuerdo.