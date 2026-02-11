Milei: Trump es “un ejemplo de coraje y liderazgo” en discurso enviado a evento de Latino Wall Street

Milei dijo que el liderazgo de Trump se manifestó “con contundencia” en el hemisferio “llevando ante la justicia” a Nicolás Maduro

El presidente argentino Javier Milei calificó a Donald Trump como “un ejemplo de coraje y liderazgo” en un mensaje enviado a la Hispanic Prosperity Gala organizada por Latino Wall Street en el club Mar-a-Lago, en Florida, tras ser distinguido con el Premio a la Libertad Económica, según medios locales.

Milei dijo que el liderazgo de Trump se manifestó “con contundencia” en el hemisferio “llevando ante la justicia” a Nicolás Maduro.

En su intervención grabada, Milei sostuvo que su Gobierno busca “corregir el rumbo en materia geopolítica” y “volver a donde pertenecemos, a Occidente, junto a los Estados Unidos, Israel y el resto del mundo libre”, según la transcripción publicada por la prensa.

El presidente argentino también agradeció la invitación para integrar el Board of Peace, una iniciativa promovida por Trump, y afirmó que el objetivo es reforzar la paz y la seguridad frente a la “inacción” de organismos multilaterales, siempre según el mensaje difundido.

Milei destacó además los acuerdos de comercio e inversiones con Estados Unidos y defendió la apertura comercial como eje de su estrategia económica. “Creemos que el comercio es la mejor vía hacia la paz y la prosperidad”, dijo, de acuerdo con el video citado por los medios.

En el tramo final, el mandatario repasó políticas de su gestión y mencionó iniciativas que su administración pretende impulsar en el Congreso durante el período extraordinario, entre ellas reformas en materia laboral y de seguridad.