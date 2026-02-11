Falklands, billetes de papel-algodón cesan de ser curso legal próximo 30 de abril

Billete en polímero de £5 que se entregaran a menores escolares

El Departamento del Tesoro de las Islas Falkland informa que tras el lanzamiento de la nueva serie de billetes en polímero, durante el mes de agosto pasado, la serie en circulación de valores de £20, £10 y £5 en papel algodón serán retirados y cesarán de ser medios de pago legales a partir del próximo 30 de abril.

Empero los billetes de £50 permanecerán en circulación junto a la nueva serie de polímeros, los cuales están ilustrados con temas propios de las Falklands y la imagen del monarca Carlos III.

El lanzamiento de los billetes en polímero se realizó el 14 de agosto próximo pasado, oficialmente el Día de las Islas Falkland, en tanto se informó que los de £50 ‘antiguos’ continuaran en circulación por el abultado inventario de esos billetes que permanecen en las arcas de la Tesorería.

De todos modos se informa que la Tesorería, ubicada en el edificio de la Secretaria del gobierno de las Islas, estará abierta para el canje de los billetes ‘viejos’ por los nuevos de polímero, a partir del 30 de abril de este año.

Igualmente por más información respecto al retiro de circulación de billetes de papel algodón, por favor ponerse en contacto con Rebecca Ross, o rross@sec.gov.fk o teléfono 28400.

Obsequio de £5 a escolares

El Comisionado de Divisas de las Falklands reiteró que el obsequio de un nuevo billete en polímero de £5 a cada uno de los escolares de 16 años o menores y que hayan concluido sus correspondientes estudios del 2025, serán entregados en próximas semanas.

Presentados en estuches especiales a los alumnos de Primaria, de Educación Sistema Rural y del Complejo Educativo en Stanley, el obsequio será distribuido por intermedio del sistema postal de las Islas, FSP Ltd. (privtizado), y advierten podrían registrarse demoras en la entrega.

En cuanto a los escolares que estudian en los institutos del complejo en MPC (base británica que vigila el aeropuerto internacional) serán entregados directamente a autoridades educativas de MPC para su distribución en la base.

Finalmente los padres de los niños que aún no comenzaron el ciclo escolar o concluyeron cursos sus en el correr del 2025, por favor contactarse con Tessa Pole-Evans en officemanager@sec.gov.fk para que les entregue una nota de validez o para retirar el obsequio directamente en la Tesorería.