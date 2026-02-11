Ecuador: Fuerzas Armadas habrían ordenado evaluar periodistas y restringir acreditaciones

Human Rights Watch (HRW) denunció este martes un “ataque a la libertad de expresión e información” tras la difusión de supuestos parámetros de las Fuerzas Armadas de Ecuador para restringir la cobertura de prensa considerada crítica, según reportó EFE.

La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, afirmó en la red social X que excluir de coberturas a medios o periodistas por una “posición contraria” o “perjudicial para la imagen” institucional vulnera libertades básicas.

De acuerdo con ese reportaje, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, habría dispuesto el 28 de enero que se evalúe a periodistas para cualquier cobertura y que se evite la acreditación de medios y comunicadores que, a su juicio, mantengan una posición contraria que afecte la imagen de la institución.

Goebertus sostuvo que esas disposiciones “filtran medios por línea editorial, castigan la crítica, buscan controlar el discurso público y censuran a los medios de comunicación”, y las describió como prácticas de instituciones que “temen el escrutinio público”.

Organizaciones ecuatorianas de defensa de la libertad de prensa también rechazaron los lineamientos. Fundamedios los calificó como “un acto de censura previa” y afirmó que constituyen “la imposición de un inaceptable estado de censura previa incompatible con una sociedad democrática”, señaló EFE.

La Fundación Periodistas Sin Cadenas, por su parte, sostuvo que las disposiciones “lesionan el ejercicio periodístico” al establecer parámetros “arbitrarios, subjetivos y poco transparentes”, y pidió que sean derogadas, según la misma fuente.

Consultado por la medida, el Ministerio de Defensa dijo que las Fuerzas Armadas tienen “la facultad para emitir sus propios lineamientos de comunicación”, aunque “no las exime de informar de manera transparente y oportuna” sobre sus acciones, y reafirmó su “compromiso con la libertad de prensa”, de acuerdo con EFE.