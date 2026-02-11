Canadá: 10 muertos y decenas de heridos tras tiroteo en escuela secundaria

Entre los fallecidos se encuentra la persona a la que las autoridades consideran autora del ataque, hallada sin vida dentro del centro educativo con lo que parece ser una lesión autoinfligida

Al menos diez personas murieron y decenas resultaron heridas tras un tiroteo en una escuela secundaria de Tumbler Ridge, en el interior de la provincia canadiense de Columbia Británica, informó la Policía.

Entre los fallecidos se encuentra la persona a la que las autoridades consideran autora del ataque, hallada sin vida dentro del centro educativo con lo que parece ser una lesión autoinfligida, según el comunicado policial. “Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza… También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida”, señaló la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), de acuerdo con el parte citado.

La RCMP indicó que el aviso del ataque se recibió alrededor de las 13:20 hora local y que los agentes localizaron a varias víctimas durante el registro del edificio. En total, seis cuerpos fueron encontrados dentro de la escuela, mientras que otros dos fueron hallados en una vivienda vinculada al caso, según las autoridades.

Las autoridades sanitarias reportaron que alrededor de 25 personas estaban siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que dos fueron evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad, según la información difundida por la Policía.

La fuerza policial agregó que todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el establecimiento fueron evacuados “de forma segura”. También señaló que se realizaron registros en viviendas y propiedades para descartar más víctimas y que, por el momento, no se busca a otros sospechosos.

La agencia AP informó que las autoridades consideran que la sospechosa era una mujer, aunque la Policía no había divulgado públicamente su identidad ni un posible móvil en las primeras horas de la investigación.