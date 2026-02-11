Argentina: acuerdan cambios en la reforma laboral y el Senado la vota en sesión extraordinaria

Los cambios impulsados por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, son centrales para destrabar la reforma

El oficialismo argentino y sectores de la oposición dialoguista en el Senado cerraron un acuerdo para votar este miércoles, desde las 11, la reforma laboral en una sesión extraordinaria, según el texto final distribuido en la Cámara alta y el detalle difundido por la prensa local. Los cambios impulsados por la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, son centrales para destrabar la reforma e incluyen la eliminación de la rebaja en Ganancias —con mayor recaudación para provincias y Nación—, concesiones a sindicatos y cámaras empresariales en los aportes compulsivos, el mantenimiento del porcentaje destinado a obras sociales y ajustes al esquema original del fondo de indemnizaciones.

Entre los cambios centrales figura la eliminación del artículo 190 del dictamen, que contemplaba una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 30% al 27%.

El acuerdo mantiene en la ley de obras sociales la contribución patronal equivalente al 6% de la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia —se descartó una baja al 5%— e incorpora una cláusula que faculta a la Superintendencia de Servicios de Salud a auditar el destino de esas contribuciones.

También se elimina el artículo 137, que habilitaba a los empleadores a actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sindical bajo condiciones específicas.

En materia de aportes previstos en convenios colectivos, el texto fija topes: para cámaras y entidades integradas por empleadores, “no podrán superar” el 0,5% de las remuneraciones; para asociaciones de trabajadores aplicables a afiliados y no afiliados, el límite será 2%. La redacción incorpora que, desde el 1 de enero de 2028, esos aportes patronales a cámaras pasarán a ser “estrictamente voluntarios” para el empleador.

El borrador final incluye además disposiciones sobre la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se instrumente un acuerdo de transferencia de competencias con la Ciudad de Buenos Aires; y una reducción de contribuciones patronales a la Seguridad Social de 1 punto para grandes empresas y 2,5 puntos para micro, pequeñas y medianas, con posibilidad de ampliación sujeta a decisión del Poder Ejecutivo y aval de una comisión bicameral.

En el capítulo vinculado al esquema de indemnizaciones, el proyecto detalla la conformación de Fondos de Asistencia Laboral con contribuciones mensuales obligatorias de 1% (grandes empresas) y 2,5% (MiPyMEs), con posibilidad de incremento bajo el mismo mecanismo de aprobación.

El tratamiento legislativo se produce en un contexto de tensión con sindicatos, que anticiparon protestas contra el paquete de reformas laborales impulsado por el Gobierno, según reportó Reuters.