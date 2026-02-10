Familiares de presos políticos protestan ante la Asamblea Nacional y cuestionan ley de amnistía en Venezuela

Los manifestantes advirtieron que el texto, “tal como está planteado”, dejaría fuera a más de la mitad de los presos políticos.

Familiares de presos políticos y activistas se concentraron este martes frente a la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas, para exigir la liberación de los detenidos que siguen encarcelados y para cuestionar el alcance del proyecto de ley de amnistía que impulsa el oficialismo, según reportó El País.

La sesión parlamentaria prevista para este martes fue suspendida a última hora del lunes, pese a que el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, había dicho que la norma se aprobaría con carácter de urgencia, según la misma crónica. Diputados, entre ellos Jorge Arreaza —vinculado al grupo que evalúa el proyecto—, recibieron a los familiares; hasta el mediodía no se informaban acuerdos.

La protesta coincidió con el rechazo a nuevas medidas restrictivas contra dirigentes opositores liberados recientemente. Juan Pablo Guanipa quedó bajo arresto domiciliario en Maracaibo, informó su hijo, Ramón Guanipa.

El proyecto de amnistía avanzó en una primera votación legislativa y contempla medidas para personas vinculadas a protestas y críticas políticas.