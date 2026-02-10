Falklands: alta oficial de la Marina Real visita el cuartel general de BFSAI en Mount Pleasant

“La BFSAI es una de las operaciones más duraderas de las Fuerzas Armadas del Reino Unido”, contralmirante Jed Terry.

A comienzos de este mes, las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur (BFSAI, por sus siglas en inglés) recibieron a la contraalmirante Jude Terry, quien mantuvo encuentros con personal de distintos servicios desplegados en las Islas Falkland. La contraalmirante Terry es la primera mujer en alcanzar un rango de almirante no honorario en la Royal Navy y fue designada Secretaria Naval y Directora de Personal y Formación.

Al referirse a su visita a las Islas Falkland, la contraalmirante Terry señaló que el viaje le permitió comprender plenamente el papel que desempeña la Marina Real en apoyo a la misión de las British Forces South Atlantic Islands (BFSAI), una de las operaciones de mayor duración de las Fuerzas Armadas del Reino Unido.

“Durante mis 28 años en la Marina Real, he dedicado mi tiempo a habilitar y ejecutar operaciones de manera directa. Como Directora de Personal y Formación, tengo la responsabilidad sobre toda nuestra fuerza laboral, esté donde esté en el mundo”, afirmó.

Añadió además: “Tras casi seis años en operaciones dentro del Área Operacional Conjunta, el buque HMS FORTH acaba de traspasar la tarea de patrullaje del Atlántico Sur al HMS MEDWAY, que rotó luego de prestar asistencia a islas del Caribe ante huracanes”.

“El buque cuenta con el apoyo en el muelle de ingenieros de la Marina Real que integran la Unidad de Apoyo Avanzado, Archimedes. Un total de 52 efectivos navales, incluidos miembros de los Royal Marines, colaboran en el funcionamiento diario del Mount Pleasant Complex en diversas áreas, desde inteligencia hasta catering y otros apoyos logísticos. Me voy de aquí con una comprensión aún mayor de las condiciones en las que nuestro personal vive y trabaja, y de las oportunidades de cara al futuro”, concluyó. (BFSAI)