Exportaciones de café de Brasil caen 31% en enero, según Cecafé

Brasil, el mayor productor mundial de café, exportó en enero 2,78 millones de sacos de 60 kilos, una caída de 30,8% frente al mismo mes de 2025, informó este martes el Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé), según un despacho de EFE.

Los ingresos por las exportaciones del grano en el primer mes de 2026 sumaron US$ 1.175 millones, un 11,7% menos interanual, de acuerdo con Cecafé. El presidente de la entidad, Márcio Ferreira, atribuyó el retroceso a la baja de precios internacionales ante la expectativa de una cosecha récord en 2026, lo que “desincentivó los negocios internacionales”, según el comunicado citado por EFE.

Ferreira agregó que el mercado interno está sustituyendo parte de la falta de arábigo con café robusta, lo que también habría reducido el volumen exportado, una dinámica que —según su evaluación— podría extenderse hasta el inicio de la próxima cosecha, prevista para junio.

En el detalle por destinos, Alemania volvió a ubicarse como principal comprador en enero, con 391.704 sacos (14,1% del total), aunque con una baja de 16,1% frente a enero de 2025. Estados Unidos quedó segundo, pese a una caída de 46,7% en los embarques.

Como contexto, Reuters informó recientemente que el sector brasileño de café instantáneo busca aclaraciones sobre un arancel de 50% en EE.UU. que se mantuvo para ese producto, pese a exenciones para otras categorías, y recordó que los ingresos por exportaciones de café de Brasil marcaron un récord en 2025 pese a una caída de volumen.