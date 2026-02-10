Descartan varicela en Yamandú Orsi tras regreso de misión oficial a China

“Hasta el momento se ha confirmado un único caso, y se continúa con el seguimiento del grupo expuesto”, agregó el MSP.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi dio negativo a varicela tras los estudios realizados luego de que se confirmara un caso en la delegación oficial que regresó de una gira por China, informó este lunes el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En un comunicado, la cartera señaló que “el presidente de la República, Yamandú Orsi, no presenta varicela ni síntomas compatibles con la enfermedad”, y que se trabaja “de forma coordinada” en una investigación epidemiológica para identificar y monitorear contactos dentro de la comitiva oficial y del grupo de empresarios que viajó al país asiático. “Hasta el momento se ha confirmado un único caso, y se continúa con el seguimiento del grupo expuesto”, agregó el MSP.

Medios uruguayos identificaron al caso confirmado como el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien presentó síntomas al llegar a Montevideo y quedó en aislamiento domiciliario. Según la información difundida localmente, el cuadro no reviste gravedad y el jerarca continuará actividades de manera remota.

El MSP reiteró recomendaciones generales ante síntomas compatibles —como fiebre y erupción cutánea—, incluyendo consultar al prestador de salud y evitar el contacto con otras personas hasta recibir indicaciones médicas.

Uruguay viene registrando un aumento inusual de casos de varicela y que las autoridades sanitarias adoptaron ajustes en su estrategia de vacunación.