Argentina: inflación de enero fue 2,9% y acumuló 32,4% interanual, informa el Indec

La publicación del dato llega en medio del debate por la decisión del Gobierno de postergar la implementación de una nueva metodología para el índice de precios

La inflación de Argentina fue de 2,9% en enero y acumuló 32,4% interanual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro implicó una aceleración de 0,1 puntos porcentuales frente a diciembre, de acuerdo con el dato oficial.

Entre las divisiones, Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los aumentos del mes con 4,7%, seguida por Restaurantes y hoteles (4,1%). En el desglose por tipo de precios, los estacionales subieron 5,7%, el IPC núcleo avanzó 2,6% y los regulados 2,4%.

La publicación del dato llega en medio del debate por la decisión del Gobierno de postergar la implementación de una nueva metodología para el índice de precios, que contemplaba una actualización de la canasta de consumo. El tema escaló tras la salida del entonces titular del INDEC, Marco Lavagna, en un contexto de tensiones internas sobre el calendario del cambio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la postergación: “El cambio debía realizarse una vez terminado el proceso de desinflación”, dijo, al explicar que existieron diferencias sobre el momento adecuado para avanzar.

En paralelo, el Banco Central mostró que los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaban una inflación mensual en torno a 2,1% para febrero y 2,1% para marzo, con una trayectoria descendente en los meses siguientes.