Argentina enfrenta vencimientos por $10 billones y define el menú de la licitación del 11 de febrero

“Están altas, obviamente”, dijo el ministro Luis Caputo al referirse a las tasas en pesos; atribuyó el nivel a la volatilidad preelectoral y a un “ataque político” al oficialismo

El Ministerio de Economía de Argentina publicó el listado de instrumentos que ofrecerá en la licitación del miércoles 11 de febrero, en una operación seguida de cerca por el mercado por el volumen de vencimientos: casi $10 billones, de los cuales alrededor de $9 billones corresponden a tenencias del sector privado.

Según el llamado oficial, entre los papeles a tasa fija se incluyen Letras del Tesoro (Lecap) con vencimientos en abril, julio y noviembre de 2026, además de reaperturas, y un bono capitalizable con vencimiento en enero de 2027. En el tramo a tasa variable, se ofrecerán instrumentos vinculados a la tasa Tamar, incluyendo un bono con vencimiento en febrero de 2027. También habrá bonos ajustados por CER con distintos plazos y una reapertura de una letra “dólar linked” a abril de 2026.

El foco inmediato está en el costo de financiamiento. “Están altas, obviamente”, dijo el ministro Luis Caputo al referirse a las tasas en pesos; atribuyó el nivel a la volatilidad preelectoral y a un “ataque político” al oficialismo, dijo en declaraciones radiales.

En la licitación previa, el Tesoro logró un rollover del 124% y convalidó rendimientos altos en el tramo corto; Romano Group destacó que la Lecap más corta concentró cerca de la mitad del financiamiento. Como contexto, La Nación y Ámbito señalaron que febrero concentra vencimientos relevantes y que el desempeño de las subastas es clave para la curva de tasas en pesos.