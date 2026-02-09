Paraguay busca atraer data centers e hidrógeno con tarifas eléctricas especiales y abre un frente con ANDE

El Gobierno presenta la iniciativa como una estrategia de competitividad: convertir la abundancia hidroeléctrica paraguaya en un “ancla” para inversiones tecnológicas y de transición energética

El Gobierno de Paraguay lanzó un paquete de decretos para ofrecer precios eléctricos preferenciales a nuevas industrias intensivas en energía —desde centros de datos vinculados a inteligencia artificial y computación en la nube hasta proyectos de hidrógeno verde— con el objetivo de convertir excedentes hidroeléctricos en inversión y empleo, pero la medida ya desató críticas técnicas y una escalada de tensión sindical en la estatal Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El Ejecutivo aprobó el Decreto 5306, que crea la figura de “industrias convergentes” y establece una tarifa especial para actividades como IA, cómputo de alto rendimiento y servicios de nube, junto con una Comisión Biministerial de Acreditación para definir qué proyectos calificarán. En paralelo, el Decreto 5307 apunta a iniciativas “Energía a X (Power to X)”, enfocadas en transformar energía renovable en otros vectores o materias primas, como hidrógeno verde, fertilizantes verdes, amoníaco, metanol y electrometalurgia.

La discusión pública se centró en el impacto de las tarifas y en el rol de ANDE en la toma de decisiones. El exgerente técnico de la empresa estatal Pedro Ferreira cuestionó el esquema y advirtió que los valores serían “comparativamente muy inferiores” a los que pagan otras industrias, además de alertar sobre el riesgo de subsidios cruzados y deterioro del servicio. En la misma nota, el especialista Victorio Oxilia sostuvo que una política para grandes consumidores puede ser válida, pero que los precios deben permitir cubrir costos e inversiones futuras y priorizar efectos económicos y sociales.

La controversia escaló a la calle a inicios de febrero. ABC Color reportó manifestaciones del sindicato Sitrande para exigir la renuncia del presidente de ANDE, Félix Sosa, con el argumento de que el nuevo marco deja la acreditación de beneficiarios en manos de autoridades del MIC y del Mitic, mientras ANDE quedaría obligada a aplicar la tarifa especial por un período prolongado. “A la fuerza están queriendo rematar a la ANDE”, afirmó el dirigente sindical Adolfo Villalba, según el medio.

El Gobierno, por su parte, presenta la iniciativa como una estrategia de competitividad: convertir la abundancia hidroeléctrica paraguaya en un “ancla” para inversiones tecnológicas y de transición energética, en un momento en que el hemisferio compite por infraestructura digital y cadenas industriales de bajas emisiones. El debate en Asunción, ahora, es si el diseño tarifario y la gobernanza del programa logran equilibrar atracción de capital, fortaleza financiera de ANDE y beneficios domésticos medibles.