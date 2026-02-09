Excarcelan a Juan Pablo Guanipa y a miembros del entorno de María Corina Machado en Venezuela

Guanipa difundió un video mostrando su boleta de excarcelación y afirmó: “Hay mucho que hablar del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa y varios colaboradores cercanos de la líder antichavista María Corina Machado fueron excarcelados este domingo en Venezuela, en una nueva tanda de liberaciones que organizaciones de derechos humanos siguen de cerca por su alcance real y por las condiciones impuestas a algunos beneficiarios.

Guanipa difundió un video mostrando su boleta de excarcelación y afirmó: “Hay mucho que hablar del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”. Poco después, Machado confirmó que habló con él tras su salida y publicó una imagen de una videollamada: “Ya haciendo planes para vernos en Venezuela y recorrerla toda juntos”, escribió.

En la misma jornada fue liberado Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular, además de Perkins Rocha —abogado vinculado a Vente Venezuela— y Jesús Armas, profesor universitario y figura del comando opositor de movilización electoral. Entre los nombres reportados también figuran, entre otros, la venezolana-española Catalina Ramos, María Oropeza, Dignora Hernández, Luis Tarbay, Albany Colmenares y Nikoll Arteaga.

#AHORA | Juan Pablo Guanipa sale a las calles de Caracas y da declaraciones:



“¡Venezuela tiene derecho a ser un país libre!”. pic.twitter.com/NdH8SbiIsp — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) February 8, 2026

Foro Penal confirmó la liberación de al menos 35 personas en el día, en un proceso que, según el propio monitoreo de la ONG, ha sumado centenares de excarcelaciones desde enero, aunque persisten diferencias con las cifras divulgadas por las autoridades y sigue habiendo cientos de detenidos por razones políticas.

Varios excarcelados reaparecieron públicamente. En Caracas, Jesús Armas declaró ante simpatizantes: “Hoy, con más fuerza que nunca, decimos que no nos quebraron ni nos doblegaron”, y llamó a continuar la presión política. Guanipa, por su parte, habló de “reconciliación” pero “partiendo del reconocimiento de la verdad”.

Las liberaciones ocurren mientras avanza en el Parlamento un proyecto de ley de amnistía promovido por el oficialismo. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha criticado el texto por “omisiones graves”, incluyendo la exclusión de grupos de presos, la falta de garantías para exiliados y el mantenimiento de leyes que considera parte del “marco legal represivo”, además de cuestionar que la aplicación quede en manos del Ministerio Público y el sistema judicial vigente.