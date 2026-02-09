El chavismo detiene a Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación

Machado, aliada cercana de Guanipa, exigió su “liberación inmediata” y sostuvo que fue sacado por “hombres fuertemente armados, vestidos de civil”

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue detenido de nuevo apenas horas después de haber salido de prisión, en un giro que reavivó las denuncias de persecución política y volvió a tensar el clima en Caracas en plena discusión de una ley de amnistía.

La captura fue denunciada por su hijo, Ramón Guanipa, quien habló de un “secuestro” y aseguró que un grupo de hombres armados y no identificados interceptó al dirigente durante la noche. Según su relato, los atacantes se movilizaban en varios vehículos, entre ellos un Toyota Corolla, un Range Rover blanco y un Renault Symbol, y se lo llevaron “violentamente”, sin exhibir identificación oficial.

Horas más tarde, el Ministerio Público informó que solicitó ante un tribunal la revocatoria de la medida cautelar que había permitido su liberación, al alegar un supuesto incumplimiento de las condiciones impuestas. La Fiscalía pidió que se evaluara sustituir el régimen por detención domiciliaria, bajo el argumento de “resguardar” el proceso penal.

URGENTE

ALERTA INTERNACIONAL.



Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Exigimos su liberación inmediata. — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

Guanipa había recuperado la libertad el domingo como parte de una tanda de excarcelaciones que incluyó a figuras del entorno de la líder opositora María Corina Machado. En sus primeras horas fuera de prisión, el exgobernador zuliano participó en una caravana de motocicletas y convirtió su salida en un acto público, un gesto que provocó críticas desde el oficialismo.

Machado, aliada cercana de Guanipa, exigió su “liberación inmediata” y sostuvo que fue sacado por “hombres fuertemente armados, vestidos de civil”. Primero Justicia, partido del dirigente, también responsabilizó a altos funcionarios del chavismo por cualquier daño a su integridad.

La nueva detención se produce cuando el Parlamento —controlado por el chavismo— acelera consultas públicas para un proyecto de amnistía impulsado por el Ejecutivo, mientras organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos siguen reclamando transparencia sobre listados, condiciones y alcances reales de las liberaciones.