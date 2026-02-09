Cepeda denunciará a Pastrana tras aparecer en archivos desclasificados del caso Epstein

Cepeda exigió que la justicia colombiana determine si existieron irregularidades o responsabilidades derivadas de los contactos que reflejan esos archivos.

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, anunció que presentará una denuncia penal contra el expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998–2002) después de que su nombre apareciera en documentos desclasificados vinculados al caso de Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, condenada en Estados Unidos por su rol en la red de tráfico sexual.

“Anuncio que instauraré denuncia penal en su contra, para que se investiguen las posibles conductas punibles en que pudo haber incurrido”, escribió Cepeda este lunes en X, al pedir que la justicia colombiana determine si existieron irregularidades o responsabilidades derivadas de los contactos que reflejan esos archivos.

De acuerdo con la información divulgada en los nuevos documentos, Pastrana figura en decenas de registros, incluidos intercambios de correos electrónicos de 2003 y 2004 con Maxwell, además de referencias a encuentros y desplazamientos. En uno de esos mensajes, se coordinan detalles logísticos para un viaje y la recepción del exmandatario en Nueva York. Cepeda planteó que ese tipo de comunicaciones, sumadas a antecedentes conocidos del expediente, “ameritan una investigación judicial” para aclarar el alcance de los vínculos y si existió uso de recursos o gestiones ajenas a una agenda institucional.

El expresidente, por su parte, ha reconocido públicamente que viajó en el avión de Epstein, pero sostiene que, para ese momento, el empresario no era conocido de manera general como delincuente sexual, sino como un inversionista con conexiones internacionales. En días recientes, Pastrana también anunció acciones legales luego de ser mencionado en publicaciones y pidió aclaraciones sobre las insinuaciones alrededor de su nombre.

El movimiento de Cepeda introduce el tema en la disputa política doméstica, en medio del impacto internacional que sigue generando la divulgación de nuevos materiales del caso Epstein. Para el senador oficialista, el foco no es solo reputacional: busca que la Fiscalía delimite hechos verificables, posibles delitos y eventuales responsabilidades, y que establezca si los contactos tuvieron implicaciones más allá de lo personal.

Hasta ahora, Cepeda no ha detallado el tipo penal específico que invocará en su denuncia, ni el alcance probatorio con el que sustentará la solicitud. La expectativa inmediata es si la Fiscalía abre una indagación preliminar y qué elementos requerirá a partir de los documentos difundidos en Estados Unidos y las explicaciones públicas de Pastrana.