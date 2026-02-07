Trump borra un video racista sobre los Obama tras críticas, incluso de republicanos

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que “un miembro del staff” publicó el contenido “por error” y que fue retirado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó de su red Truth Social un video que mostraba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama con sus rostros superpuestos sobre cuerpos de primates, después de una ola de condenas por racismo que incluyó a figuras de su propio partido.

El clip, de alrededor de un minuto, también amplificaba afirmaciones falsas sobre un presunto fraude en las elecciones de 2020. La pieza incluía, cerca del final, un segmento breve —aparentemente generado con inteligencia artificial— con la imagen alterada de los Obama. La Casa Blanca defendió inicialmente la publicación, pero la retiró unas 12 horas después.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que “un miembro del staff” publicó el contenido “por error” y que fue retirado; un asesor añadió que Trump no había visto el video antes de su publicación y que ordenó bajarlo cuando se enteró. La portavoz Karoline Leavitt describió antes las críticas como “indignación falsa” y vinculó el material a un “meme” de internet.

El episodio provocó una reacción inmediata de demócratas y organizaciones de derechos civiles. Derrick Johnson, presidente nacional de la NAACP, calificó el video como “abiertamente racista” y “repugnante”. Ben Rhodes, exasesor de Obama, sostuvo que el hecho “perseguirá” a Trump y a sus seguidores, en un mensaje difundido en redes.

Hubo también reproches desde filas republicanas. El senador Tim Scott, aliado de Trump y uno de los legisladores negros más prominentes del partido, pidió que se retirara el post y lo describió como “lo más racista” que había visto proveniente de la Casa Blanca. Otros republicanos exigieron una disculpa y, de acuerdo con la misma agencia, algunos congresistas contactaron en privado a la Casa Blanca por el incidente.

La controversia reaviva el debate sobre los controles internos en la comunicación digital presidencial, especialmente cuando publicaciones en redes pueden tener impacto político y diplomático. Trump ha enfrentado críticas previas por contenido y retórica considerados racistas, incluyendo ataques con imágenes manipuladas contra rivales.

Trump no pedirá disculpas

Trump defendió públicamente la publicación y aseguró que no ofrecerá disculpas. Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, rumbo a Florida, el presidente afirmó que “no cometí ningún error” y descartó sancionar a la persona que difundió el contenido. Dijo que no vio el video completo y que simplemente lo “entregó” para que fuera publicado en su cuenta oficial. La Casa Blanca había retirado el material horas después de su difusión, un gesto poco habitual en la trayectoria digital del mandatario.

El video, de tono conspirativo, retomaba acusaciones falsas sobre una supuesta manipulación electoral por parte de Dominion Voting Systems en los comicios de 2020, una narrativa que ha sido desmentida en tribunales tras demandas ganadas por la empresa contra medios y actores que promovieron esas versiones. La secuencia final —donde los Obama aparecen representados como simios al ritmo de The Lion Sleeps Tonight— ocupa apenas el último segundo del montaje y habría sido creada por un usuario de Instagram vinculado a memes pro-Trump generados con inteligencia artificial, según EFE. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, había calificado previamente las críticas como “indignación fingida”, pero la publicación provocó reproches incluso dentro del Partido Republicano, incluido el senador Tim Scott, aliado cercano del presidente.