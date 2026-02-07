La Corporación de Desarrollo de las Falklands contrata a un gerente de proyectos estratégicos

La Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (Falkland Islands Development Corporation, FIDC) anunció que Sam Cockwell se incorporó al equipo como Gerente de Proyectos Estratégicos. La FIDC es la agencia de desarrollo económico de las Falklands, creada en 1983 en respuesta al Informe Shackleton.

La FIDC opera como un organismo cuasi autónomo financiado por el Gobierno de las Falklands (FIG), con el foco puesto en fomentar el crecimiento económico sostenible, la diversificación empresarial y el apoyo a la comunidad empresarial local. Actúa como socio principal en la implementación de las Estrategias de Desarrollo Económico, Rural y Turístico, además de liderar la Estrategia de Innovación.

Con formación académica en ingeniería y ciencias ambientales, Sam aporta experiencia en conservación, petróleo y gas, energías renovables y trabajo humanitario. Su rol más reciente fue al frente de eLink, una división enfocada en energías renovables de la empresa Atlink Ltd.

Entre los hitos de su carrera se destacan funciones de liderazgo y mentoría en eLink, así como la coordinación de la logística local para una misión humanitaria de la Cruz Roja.

Tras haber trabajado estrechamente con la FIDC y el FIG en diversos proyectos, Sam se mostró entusiasmado por las variadas oportunidades de desarrollo que enfrenta el archipiélago. “Creo que las Falklands están entrando en un período apasionante de desarrollo y crecimiento”, afirmó Sam. “Las oportunidades son diversas, cada una con sus propios desafíos y beneficios, y el próximo gran avance quizá todavía sea desconocido”.

Fuera del ámbito laboral, Sam es presidente de la Asociación de Hockey de las Islas Falkland y disfruta del senderismo, el patinaje y las actividades al aire libre. También planea realizar más adelante este año un desafío en patines desde MPA hasta Stanley, si el clima lo permite.

Zachary Franklin, director ejecutivo de la FIDC, señaló: “Sam se suma con una amplia experiencia en múltiples sectores y un sólido conocimiento del entorno empresarial de las Falklands. Su energía y entusiasmo por la innovación serán un verdadero aporte para la FIDC, a medida que seguimos apoyando el crecimiento y el desarrollo sostenibles en las Islas”.