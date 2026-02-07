Argentina refuerza las sanciones contra la pesca ilegal con pruebas satelitales en el Atlántico Sur

Argentina endureció su marco sancionatorio contra buques extranjeros sospechados de pescar ilegalmente dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEEA), dando mayor valor probatorio a registros satelitales y otros sensores remotos para iniciar sumarios y aplicar multas, según una nueva disposición publicada en el Boletín Oficial.
El cambio apunta a cerrar zonas grises habituales en el borde de la llamada “Milla 201”, donde cada temporada se concentra una gran flota extranjera —principalmente poteros que buscan calamar— y donde, según autoridades y operadores, algunos buques cruzan el límite de jurisdicción y luego alegan “tránsito inocente”, refugio meteorológico o fallas técnicas.
La normativa establece presunciones basadas en patrones de navegación compatibles con tareas de pesca: por ejemplo, velocidades bajas sostenidas y cambios de rumbo típicos de maniobras de arrastre. Para los poteros, fija criterios específicos asociados a desplazamientos muy lentos durante operaciones nocturnas. También prevé que los capitanes puedan presentar descargos y documentación técnica (como reportes meteorológicos o averías) dentro del debido proceso.
El giro regulatorio llega tras episodios recientes monitoreados por Prefectura: en uno de ellos, se reportó la detección de un buque de bandera extranjera dentro de la ZEEA con trayectorias y conductas consideradas compatibles con pesca no autorizada. De esta manera, Argentina busca pasar de la mera vigilancia a un esquema con mayor capacidad de castigo efectivo, incluso cuando la evidencia provenga de observación remota.